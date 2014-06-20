إطلاق الرصاص على النجم محمد رمضان

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أيمن الرفاعي

اعتاد الفنان محمد رمضان على تقديم دور البلطجي وها هي الحياة تهدي إليه دورا حقيقيا يثبت خلاله كفاءته التي مكنته من الهروب سالما دون أن يلحق به أي أذى.

و في كل مرة كان ينتهي من تصوير عمل فني يتميز بالإثارة يرى الجمهور أنه لن ينجح خارج إطار هذا الدور لكنه كان يثبت عكس ذلك.

وأكبر دليل هو نجاحه الأخير في مسرحيته “أهلا رمضان” والتي لاقت نجاحا مبهرا. فقد قدم العديد من أدوار الإثارة والبلطجة في أعماله السينمائية لكن يبدو أن هذه الإثارة تنتقل من عالم الخيال والتمثيل إلى عالم الواقع.

فقد ذكرت العديد من المصادر الصحفية تعرض الفنان محمد رمضان لإطلاق النار أثناء قيادته. وفي التفاصيل فوجئ محمد رمضان ببلطجية يطاردونه على محور 26 يوليو أثناء قيادته لسيارته دون سابق انذار.

وذكرت هذا التقارير أن رمضان لم يصب بأي مكروه على الإطلاق. كما ذكر أن الرصاص استقر على زجاج السيارة وظهرت آثاره واضحة.

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