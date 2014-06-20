محمد رحيم أحسن ملحن عربي

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حظي الملحن محمد رحيم بالتكريم والعرفان، خلال مهرجان الفن العربي في دورته الأولى، واعتبر أحسن ملحن عربي، وشمل التكريم العديد من الوجوه الفنية، التي قدمت الكثير وتألقت في مشوارها الفني، نذكر من بينهم الممثل السوري جهاد سعد والممثل السعودي فيصل العيسي والمخرج المصري محمد حمدي.

لم يخف الملحن محمد رحيم غبطته، ولم يفوت الفرصة ليقاسم محبيه فرحة التتويج، حيث سارع في نشر صورة له عقب حفل التكريم، على حسابه عبر موقع “أنستغرام”وكتب يقول “..أتشرف بحصولي على جائزة أحسن ملحن في مهرجان الفن العربي، وكالعادة بحب دايما أهدى أي جائزة أو تكريم لكل جمهوري الحبيب في مصر والوطن العربي، ولكل إنسان في العالم بيحب أي حاجه بعملها بعشقكواا.. محمد رحيم..”.

الجدير بالإشارة أن محمد ملحن مصري وخريج كلية التربية الموسيقية، وكان انطلاقة مساره الفني بعد لقائه بالفنان “حميد الشاعري”، حيث طلب منه الحضور إلى الأستوديو حتى يستمع لألحانه، وفي ذلك اللقاء كان الفنان عمرو دياب حاضراً وأُعجب بألحانه، فقدم له أغنية “وغلاوتك” وتعد أول الأعمال التي قدمها على الساحة الفنية، ومن تلك المحطة جاءت الانطلاقة الحقيقية ل “محمد رحيم”، حيث انفتحتت في وجهه الأبواب، ليقدم ألحانه لكبار المطربين على غرار الفنان عمرو دياب الذي قدم له مجموعة ناجحة من الألحان، نذكر من بينها “ولا على بالو” و”لو عشقاني” و”دايما في بالي” و”اللي بيني وبينك” و”وحكايتك إيه” و”زى الحلم”، ولحن كذلك للفنانة نانسي عجرم أغنية “أنا ليه” و”الدنيا حلوة” و”ابن الجيران”و”سهرني سهر”، وأما الفنان هشام عباس لحن له “بالليل” و”راميني” و”آه يا ليل” و”جمالك خطر”.

نذكر أن مهرجان الفن العربي في دورته الأولي، كرم مجموعة من الفنانين منهم سامح الصريطي والممثل السعودي فيصل العيسي والمخرج المصري محمد حمدي ورحاب الجمل والممثل السوري جهاد سعد، ونرمين ماهر والسيناريست حسام موسي، بالإضافة إلى كل من عمرو مهدي وشريف باهر و رشا الخطيب.