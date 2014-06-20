تامر حسني يطمئن على قلب محمد شرف

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في لفتة تعكس الروح الجميلة التي يجب أن تسود في الوسط الفني، قام النجم تامر حسني بإرجاء جميع أعماله الفنية وإلغاء ارتباطاته من أجل زيارة الفنان الكوميدي محمد شرف بمستشفى القصر العيني، عقب نقله على جناح السرعة من أجل إجراء جراحة سريعة ودقيقة في القلب، وتمنى تامر حسني الشفاء العاجل لمحمد شرف، حيث أكد له مطمأناً بأنه ينتظر عودته السريعة لفنه، وحتى يشاركه في أسرع وقت في عمل فني جديد.

أثرت الوعكة الصحية التي أصابت الفنان محمد شرف، في مشاعر العديد من الفنانيين المصريين الذين أبدوا تضامناً كبيراً مع شرف من بينهم تامر حسني، الذي حرص على الاتنقال إلى المستشفى بنفسه وزيارة الفنان محمد شرف بل والتزم معه بالتحضير لعمل فني بعد العودة واستعادة صحته، ومن الفنانين والنجوم الذين قاموا بهبة تضامنية مع شرف، وأصروا على استقباله، حتى قبل وصوله إلى المستشفى، نذكر من بينهم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والممثل إيهاب فهمي إلى جانب الفنانة عفاف رشاد.

ولم يتردد العديد من الفنانين بالتبرع بمبالغ مالية، من أجل تغطية تكلفة العلاج، غير أن نقابة الممثلين رفضت الكشف عن أسمائهم تلبية لطلبهم.

الجدير بالإشارة فإن الفنان محمد شرف خضع إلى عملية جراحية في القلب، وجاء ذلك فور وصوله إلى القصر العيني بعد ساعات قليلة، وكان الأطباء الذين أشرفوا على العملية الجراحية قد أكدوا نجاحها.

وكان الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين، قد كشف أن الأطباء قاموا بإجراء عملية جراحية للفنان الكوميدي شرف، حيث عكفوا على تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، وطمأن التقيب أن الجراحة تمت بنجاح وحالة الفنان سجلت استقراراً ولا قلق عليه.

يذكر أن الكوميدي محمد شرف كان قد تعرض إلى أزمة صحية بسبب إصابته بجلطة في القلب عام 2008، واليوم مازال يعاني من ضعف على مستوى عضلة القلب.