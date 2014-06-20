3 مليون جنيه تكلفة حفل زفاف ابنة منى عبد الغني

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احتفلت الفنانة منى عبد الغني بزفاف ابنتها ريم سلامة على محمد نجل رجل الأعمال الشهير أحمد موسى.

أقيم الحفل بفندق جي دبليو ماريوت بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع، حيث حضرت النجمة إلهام شاهين وبشرى ونبيلة عبيد وليلى علوي والفنانة القديرة شهيرة إضافة إلى كابتن مدحت شلبي وزوجته سحر نوح وكابتن مصطفى عبده ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وقد قام الفنان عمرو دياب بإحياء الحفل مقدماً أروع أغانيه، وتشير مصادر فنية عديدة أن حفل الزفاف تكلف أكثر من 3 مليون جنيه.

كما قامت الفنانة منى عبد الغني والدة العروس بتقديم بعض أغانيها القديمة كما قدمت أغنية خاصة بابنتها.