الأستاذة الراقصة البرنس: “ما أفعله في حياتي الشخصية خارج الجامعة محدش له دعوة بي”

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خرجت صاحبة الفيديو الذي أثار زوبعة من السخط والإنتقادات لترد وتدافع عن نفسها حول ما أثير حولها من جدل واستياء، عبر حسابها الشخصي في الفيس بوك وفي البرامج الحوارية التلفزيونية، حيث ذكرت إنها لم تتوقع الضجة التى أثيرت حول نشرها لهذا الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى، قائلة “كلنا نحب مشاهدة الرقص ونمارسه في الأفراح والمناسبات وغيره، وهو جزء من الثقافة المصرية، والرقص في دمنا وجزء من الثقافة الشعبية من قديم الأزل”

كانت قد أثارت الدكتورة منى البرنس التي تدرس بكلية الآداب في جامعة السويس جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي على جرئتها في نشر فيديو لها وهي ترقص فوق سطح منزلها بحركات مثيرة على موقع “فيس بوك”، فهناك من اعتبر ممارستها للرقص وتصويرها لذلك حرية شخصية وآخرين انتقدو بشدة تصرفها هذا واعتبروه شائناً ومخلاً بالأخلاق ومثيراً للفساد في المجتمع خاصة أنه يصدر من أستاذة جامعية.

وقالت البرنس، فى مداخلة هاتفية مع برنامج “ست الحسن” على قناة ON E، أنها تؤمن بأن المحاذير الخاصة فى حياتها هو ألا تسيء لمهنتها كمدرسة جامعية، وتتمثل فى عدم ابتزاز الطلبة أو التحرش بهم جنسياً أو عمل كتاب لا يليق بأستاذ أكاديميى، مضيفة “إن ما أفعله فى حياتى الشخصية خارج الجامعة محدش له دعوة بي”

وأشارت الدكتورة منى البرنس، إلى أن دكتور الجامعة إنسان طبيعى عادي وأنها تحب إشراك محبيها اللحظات والأمور التى تفضلها مثل الطبخ ونشر الأمور المتعلقة بالقراءة وغيره، مؤكدة أنها لم تكن تعرف أن الفيديو سيتم استغلاله بالطريقة التحريضية هذه للتخلص منها من الجامعة ومناقشة فيديو الرقص الخاص بها فى وسائل الإعلام المختلفة.

كما أكدت في تدوينتها الخاصة على الفيس بوك أنها مقتنعة بهذا التصرف وقالت:”الرقص مش عيب”

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر إحالة الدكتورة منى البرنس إلى التحقيق على خلفية الفيديو الخاص بها باعتباره مخالف لأعراف وأخلاقيات العمل الجامعي.

وأكدت الوزارة أن الحرية الشخصية لأعضاء هيئة التدريس مصانة بحكم الدستور والقانون، إلا أنها ليست على حساب الأعراف والأخلاق الجامعية.

وأشارت إلى ضرورة احترام أخلاقيات وقيم العمل الجامعي باعتبار أن السمعة الطيبة أساس لتعيين أساتذة الجامعات، كما أنها أساس لاستمرارهم في العمل.

وكان قد أحال مجلس جامعة السويس برئاسة الدكتور ماهر مصباح منى البرنس للتحقيق عقب انتشار الفيديو المثير لها.