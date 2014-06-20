صاحبة الصوت الكلثومي منى مرعشلي… نجمة كبيرة انطفأت بصمت!

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ندى أيوب – بيروت

بالأمس، غيّب الموت فنانة لبنانية كبيرة، من زمن الفن الجميل، مع أنها لم تتعدّ الثامنة والخمسين من العمر، رحلت منى مرعشلي، صاحبة الصوت الكلثومي الماسي… ذلك الصوت الذي لم يبرح خيال من سمعه لأول مرة في برنامج المواهب ” استديو الفن” في نسخته لسنة 1973، حين أجمع النقاد على روعة الصوت والأداء.

رحيل مرعشلي المفاجئ أصاب الوسطين الفني والإعلامي بصدمة، فتصدّرت صورتها وأغنياتها الـ 19 (من أبرزها: شمس المغارب، لك شوقة عندنا، اتركني انسالي إسمي، انسى الدنيا، سافر يا حمام، يا شمس عمري غيبي، عاشرت كل الحبايب، عجايب، علشان عيونك، ليه تحلف بعينيا، مالي ومالك…) المواقع الالكترونية، والصفحات الشخصية لبعض زملائها الفنانين والصحافيين. فكتب الممثل سمير شمص كلمة ألقت الضوء على موهبتها الفذّة التي لا تتكرر بسهولة في كل زمان، كما كشف عما قاله كبار الموسيقيين عن صوتها الرائع: ” سمعت منى كلاماً رائعاً من الفنانين الكبار في لبنان ومصر وبلاد أخرى. قالوا لها الكلام نفسه في شهادات موثقة: “دي موهبة خطيرة، لازم تيجي القاهرة علشان نسمعها كويس ونقدم لها الحاجة الكبيرة اللي تليق بيها” هذا ما قاله الموسيقار سيد مكاوي، وشهادة أخرى كانت مثالية أيضاً من الموسيقار محمد سلطان: “انا جاهز لكي أتفرغ لها فوراً”، أما الموسيقار بليغ حمدي فقد أكّد لها أنها من طينة الكبار وتحتاج إلى رعاية خاصة من جانب المخضرمين”.

وبعد كلّ هذه النجاحات غابت الراحلة نهائياً، مع أن الكثير من الاعلاميين حاولوا التواصل معها لكننا لم ننجح في ذلك، كنا نتوقع أن تطلّ لا أن “تفلّ”!

وكانت الفنانة منى مرعشلي قد دخلت المستشفى منذ أسبوعين، وأجريت لها عملية استئصال للمرارة، لكنها عانت من مضاعفات واضطرابات حادة في معدتها، ما أجبرها على العودة إلى المستشفى، والبقاء فيها عدة أيام، ورجعت إلى بيتها بعدما أكد الأطباء أنّ ما حصل معها ليس سوى عارض صحي طبيعي، ليفاجأ أفراد عائلتها برحيلها في اليوم التالي!

توفيت مرعشلي جراء نوبة قلبية حادة بسبب التقيؤ الحاد والمستمر، مع أنها لم تكن مصابة بأيّ مشاكل صحية من قبل.

نعى عدد من الفنانين الراحلة، ومنهم أحمد دوغان، علي شلهوب وليليان نمري:

فكتب الفنان أحمد دوغان على صفحته: “رحمة الله عليكِ يا أطيب وأحنّ قلب وأحلى صوت، شمس المغارب منى مرعشلي… ستبقي بقلوبنا وبذاكرتنا”.

الفنان علي شلهوب: ” منى مرعشلي الزميلة الفنانة الكبيرة المُحبّة،صاحبة الأخلاق العالية في ذمة ألله… تغمدها الله برحمته تعازينا للوسط الفني ونقابة الفنانين والاعلاميين، ولذويها ولكم من بعدها طول ألبقاء”.

الممثلة ليليان نمري: “شمس المغارب راحت عا دني أنضف وأرقى وأسمى… رح تسأل كل اللي سافروا قديش ارتاحو… رح تنسى الدنيا بجوار الرب الرحيم… اللي طول عمرها تقول ما تصدقش كلام الناس… كل يوم رح نقلك لك شوقة عندنا… سافر يا حمام ووديلها سلام وقلها خليتينا نشتقلك بكير كتير وهلق أكتر…

بكير كتير يا منى حبيبتي، الله يرحم ترابك… يا رب رحمتك ورضاك!

وأخيراً… منى مرعشلي سامحينا وسامحي إعلامنا اللاهث خلف من يدفع ويكشف عن مفاتنه أكثر، غير العابئ بتقديم الفنّ الجيد المحترم، الذي جعلك تعيشين في الظلّ وترحلين بصمت!!

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