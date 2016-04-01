منى شداد تتلقى تهديدات بالقتل من تنظيم داعش

شارك

التحقت الفنانة الكويتية منى شداد بقائمة الفنانات اللائي تلقين تهديدات بالقتل من قبل تنظيم داعش الإرهابي، بسبب مشاركتها في مسلسل “غرابيب سود” الذي تبثه شبكة ام بي سي خلال شهر رمضان الجاري، ولم تفزع الممثلة مما تلقته من ترهيب، بل بقيت متمسكة بقناعتها المتمثلة في نبذ العنف ومواصلة تقديم الرسائل الإنسانية السامية.

أكدت منى شداد خبر تلقيها لمكالمة هاتفية من رقم مجهول هددها بالقتل، بل ذكر الصوت الذي أبلغها رسالة التهديد، بأنها على قائمة المستهدفين بالاغتيال، وكشفت الممثلة منى ذلك بقولها: “..هددوني بهدر دمي.. يقولون اللي يقولونه..أنا قدمت رسالة سامية.. وداعش واقع مر ولا يمثل الدين الإسلامي..”.

الجديد بالإشارة فإن منى تلقت هي الأخرى هذا التهديد بعد الممثلة التونسية فاطمة نصر التي أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، بأنها هددت على مواقع التواصل الاجتماعي بالقتل بعد أن اخترق مجهولاً صفحتها، علماً بأن الممثلتين تشاركا في مسلسل “غرابيب سود”، الذي ضم فريق كبير من ممثلي عدد من دول الوطن العربي، ويأخذ هذا المسلسل الطابع الاجتماعي لكن ببعد سياسي، سلط هذا العمل الضوء على أحداث واقعية صور فيه بشاعة ما يقوم به تنظيم داعش من تخريب ودمار وما يزرعه في عقول الشباب والشابات من أفكار خاطئة.

الفنانة منى شداد، خريجة المعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت، تلقت دورات في التمثيل في”المعهد العالي للفنون المسرحية”، أما بدايتها الفنية فكانت في سن الطفولة، والمحطة الصعبة في حياتها أنها أصيبت في سنة 2010 بأورام سرطانية نجحت في استئصالها بمستشفيات ألمانيا وشفيت منها تماماً، ويتذكرها الكويتيون في برنامج “مجلة الأطفال”، الذي كان يبث على تلفزيون الكويت ثم اشتهرت ببرنامج “أحلى صباح 96″، وواصلت نجاحها سواء في التقديم أو في التمثيل.