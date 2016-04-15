برجك الفلكي يكشف طريقة كسبك للمال وإنفاقه وتوفيره

شارك

المال يوفر لنا العيش الهانيء وسبل الراحة، هذه حقيقة ولكن لكل شخص أسلوبه الخاص في التعامل معه، حيث تقول خبيرة الأبراج نورا عبدالله، أن لكل برج فلكي طريقة معينة بالتصرف في المال، إن كان بطريقة كسبه أو إنفاقه أو حتى توفيره، وهنا سنتحدث عن طريقة كل برج في تحقيق الوفرة المادية.

برج الحمل:

يحصل مواليد الحمل على المال من خلال عشقهم للمغامرات الكبيرة التي يخوضونها، فهم إما يتوجون بالانتصار والفوز وإما بالخسارة، فغالباً ما نجدهم يلاحقون الاستثمار في المشاريع الكبيرة.

برج الثور:

يحصد أصحاب هذا البرج المال من خلال الخطط والأدلة والإثباتات وسماع تجارب من سبقوه من قبل، والتأكد من طريقة سير العمل، لأنهم يريدون النتائج الملموسة على أرض الواقع، فهم نظاميون ويدرسون خطواتهم مراراً وتكراراً قبل البدء، وغالباً ما نجدهم يكتسحون في المجالات الفنية.

برج الجوزاء:

يحقق أصحاب هذا البرج الوفرة المادية من خلال سعيهم وراء الكسب المالي، ويستعينون بمهاراتهم الاجتماعية وأفكارهم العصرية والشبابية والمفعمة بالحيوية والتجديد لتحقيق ذلك، إضافة للأفكار الذكية التي يطرحوها، فهم دائمو التفكير بطرق جديدة ومبتكرة لكسب المال الإضافي وتحقيق الثراء.

برج السرطان:

لا يكترث مواليد السرطان بطبعهم إلى المال، فهم يحققون المكاسب المالية الضخمة من خلال العمل الجاد في المجال الذي يفضلوه، أو من خلال دعمهم وإدارتهم لأعمال والديهم وبالتالي يجني المزيد من الأموال في عمله، لكنهم لا يقصدون ذلك فهم لا يبالون بجمع الأموال.

برج الأسد:

مواليد الأسد يحققون الثروة من خلال قدراتهم على جذب انتباه الناس ثم التأثير عليهم، وذلك بفضل تمتعهم بالشخصية الجذابة والساحرة، فهم شديدي الثقة بأنفسهم، وغالباً ما نجدهم يكتسحون مجالات تخص التعليم أو الترفيه بشتى مجالاته.

برج العذراء:

يتحلى مواليد العذراء بقدرات عالية ودقيقة على الصعيد المهني، وهذا ما يجعلهم محط أنظار العديد من الشركات والمؤسسات وأصحاب العمل، وبالتالي يجدون الأبواب مفتوحة أمامهم للفرص المهنية الرائعة التي يحققون من خلالها هدفهم بهدوء ويسر.

برج الميزان:

يحصدون المال من خلال ثقة الآخرين بهم، إذ إنهم يعتبرون محط ثقة من قبل الكثيرين، فيقدمون له أموالهم بسهولة، ويلجأ هو إلى بناء شبكة تواصل مادية مع المقربين أو الأصدقاء أو المستثمرين.

برج العقرب:

يحققون الثروة من خلال أفكارهم السرية، وبذل الجهود الحثيثة والمكثفة والمثابرة في إدارة أعمالهم، فأفكارهم جريئة ويبيعون أفكارهم مقابل مبالغ طائلة.

برج القوس:

مواليد القوس أشخاص أسخياء جداً، ويتمتعون بذكاء اجتماعي مما يجعلهم يحصلون على فرص للتقرب من أصحاب النفوذ والأغنياء، وبالتالي يكونوا قادرين بفضل دهائهم على الوصول إلى مكاسب مادية منهم مقابل بعض الخدمات، وغالباً يكون مصدر رزقهم خارج بلادهم أو العمل مع الأجانب.

برج الجدي:

مواليد الجدي يتمتعون بشخصية ذات هيبة ووقار، وهم مدمنون على العمل ودائماً نجدهم حذرين عند جني الأموال، لكنهم يعرفون تماماً ماذا يريدون، وكيفية الحصول على ما يريدون، وهذا الأمر أساسي في تكوين ثروتهم المالية.

برج الدلو:

مواليد الدلو يحققون الثروات من دون ترتيب وتخطيط مسبق ولا لهفة تجاه جني الأموال، فهم يستطيعوا أن يحصلوا على المال من خلال المساعدات التي يقدمونها للآخرين واكتساب ثقتهم بفضل حرصهم وإخلاصهم، فيأتمنهم الكثيرين على أعمالهم، وبالتالي يحققون الأرباح الضخمة، وغالباً ما نجدهم يكتسحون في مجال التقنية والتكنولوجيا.

برج الحوت:

يعتمد مواليد الحوت على الحدس والإلهام والحس الفني في كسبهم الأموال، ليسو جشعين ولا طماعين أو ماديين، وهم أشخاص عاطفين وأسخياء وحالمين ومرهفين ويتمتعون بمؤهلات فنية كبيرة، وهذا ما قد يجعلهم محط اهتمام العديد من التجار ورجال الأعمال، وبالتالي يحققون ثرواتهم من خلال فنهم، ولكن يجب عليهم الانتباه عند التوقيع على العقود أو الوثائق.