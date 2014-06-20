الأديبة منيرة العيدان : خطة من 8 خطوات تحفز طفلك على القراءة

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الأديبة الشابة منيرة العيدان لها العديد من المؤلفات والكتب وتحمل على عاتقها رسالة التحفيز على القراءة خاصة للأطفال وتقيم ورشات العمل الدائمة لهذا الهدف وهي من المناصرات جداً لتحفيز الجميع على القراءة والمطالعة واكتشاف المعلومه والمعرفة من خلال الكتب وفي تصريح خاص لليقظة قدمت الأديبة منيرة العيدان نصائح رائعة في كيفية تحفيز الاطفال على القراءة وهي :

1- طوّر لغة طفلك

إن اخيار قصة للطفل يعتمد على مستوى المهارات اللغوية الخاصة به، وبعد الاستقرار على القصة دعيه يقرؤها أو اقرئيها أنت له. وعند الانتهاء من القصة اطلبي من طفلك تحديد الأجزاء التي أعجبته في القصة. فهذا يمنح الطفل متعة انتقاء الكلمات وبهذه الطريقة سوف يطوّر من مهاراته وقدراته اللغوية.

2- قراءة عدة قصص كل يوم

عندما يتعلّم الأطفال عن الأدب من خلال القراءة سوف يصبح ذلك جزءًا من حياتهم اليومية. حيث يستقبل الطفل المعلومات الجديدة والمفاهيم والأفكار مع كل قصة يتم قرائتها.

3- تشجيعهم على القيام بمجموعة متنوعة من أنشطة القراءة

من أجل تشجيع الأطفال على القراءة وجعل القراءة جزءاً أساسياً في حياتهم، عليك أن تحثهم على قراءة كل ما حولهم مثل أسماء الأفلام أو علامات الطرق أو إرشادات اللعبة أو تقرير الطقس وغيره. وحاول دائمًا تشجيعهم على القراءة في وقت فراغهم.

4– استخدام التكنولوجيا لزيادة الثقة بالنفس

التكنولوجيا قد غيّرت الطريقة التي نتعلم بها. ولكن هذا لا يمنع أن يكون لها تأثير إيجابي على الأطفال وقراءتهم. حيث أنه بمجرّد إضافة جهاز من الأجهزة التكنولوجية ” مثل الكمبيوتر اللوحي” في الفصل المدرسي بحيث تكون القراءة إلكترونياً فإن الأمر يزيد من ثقة الطلاب بأنفسهم. لذلك فسوف تكون التكنولوجيا هي وسيلتهم للنمو والتعلم. إن استخدام التكنولوجيا يعتبر بنّاء فيمكنه أن يسهم في تحسين مهارات القراءة الخاصة بالطفل.

5– دعه يختار ما يريد أن يقرأه

القراءة من أجل المتعة هي واحدة من أفضل الطرق لتحسين أداء الطفل في المدرسة، ولكن تعليم الطفل حب القراءة يتطلب أكثر بكثير من مجرد منحه كتاب. حيث يجب عليك أن تسمح له باختيار الكتاب الذي يريد قراءته فإن فعل ذلك يجعله شخص محب للقراءة. الأطفال الذين لديهم الحرية الكافية لاختيار ما يقرأون سواء كانت رواية أو قصة مصورة أو مجلة يكونوا أكثر تفاعلاً في القراءة ومن المرجح أن يحتفظوا بالمعلومات بشكل أسرع.

6– مساعدتهم في اختيار ما يناسب أعمارهم

مساعدة أطفالك في اختيار الكتب المناسبة لأعمارهم من حيث المواضيع التي تثير اهتمامهم سيزيد من حبهم في القراءة. خذهم إلى المكتبة وقدّم لهم كامل الخيارات. حيث أن هذه المجموعة المتنوعة والواسعة من الخيارات تساعد الآباء على إيجاد القصص المناسبة لأعمار أطفالهم.

7– الإستفادة من الأجهزة والتطبيقات الإبداعية

إن الهاتف الذكي أو أي جهاز محمول يمكن أن يكون مفيداً عند استخدامه في تحميل تطبيقات وبرامج القراءة. وبذلك يصبح الآباء مطمئنين لعدم تصفح أطفالهم على الانترنت. حيث أن الآباء قادرين على التحكم في ما يمكن أن يكون متاحاً للأطفال.

8– أظهر الاهتمام عند قراءة طفلك

إستجابتك أو تعليقاتك لها تأثير قوي على مدى محاولة طفلك في أن يصبح قاريء جيد. تذكر دائما أن تمدحهم وتثني على جهودهم.

ملاحظة

إن القراءة من أجل الحصول على المتعة تؤثر على الأطفال بشكل إيجابي في المدرسة حيث أنها تقدّم لهم الأفكار الجديدة التي يمكنهم فهمها بسرعة وبفعالية أكبر مقارنة بزملائهم الذين لا يقرؤون. لذلك فهؤلاء الأطفال المحبين للقراءة لديهم القدرة على استقبال المعلومات بشكل أفضل في المدرسة فيكون أداءهم متقدّماً عن بقية الطلاب، مما يزيد من ثقتهم بأنفسهم وإيمانهم بقدراتهم.