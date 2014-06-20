“بوفيه مفتوح مما لذ وطاب للقرود” في تايلند!

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تعتمد دولة تايلاند في اقتصادها بصفة أساسية على السياحة، حيث تدر السياحة مبالغ طائلة تشكل ركيزة الإقتصاد التايلاندي.

لأجل ذلك تتفنن الحكومة التايلاندية دائما لجذب السياح سواء كان ذلك بتقديم العروض والبرامج السياحية التي تجذب السياح من كل أنحاء العالم أو عن طريق تنظيم المهرجانات السياحية.

ومن أغرب المهرجانات التي تقدمها الحكومة هناك كل عام هو” مهرجان القرود”. حيث يتم إعداد بوفيه مفتوح للقرود يحتوي على أكثر من 4000 كيلو من الفواكه إضافة إلى الكيك والعصائر المتنوعة وكل ذلك يتم إعداده خصيصاً للقرود.

ويتم دعوة ما يقارب من 3000 قرد لهذا البوفيه ويحضر السياح من كل أنحاء العالم للإستمتاع بهذا المهرجان والذي يرتب له في شهر نوفمبر من كل عام.

وخلال المهرجان يستمتع السياح كذلك بالفنون التايلانديه من موسيقى وغناء ورقص شعبي.