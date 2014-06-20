المصممة الكويتية منتهى العجيل رمز الأناقة في الشرق الأوسط

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حصلت مصممة الأزياء الكويتية منتهى العجيل على جائزة “الريادة ورمز الأناقة في منطقة الشرق الأوسط”.

وقد تسلمت العجيل للجائزة من خلال الحفل الذي نظمه الاتحاد الأمريكي لتنمية القيادات بالتعاون مع مجلة القادة العالمية والأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية بالعاصمة البريطانية لندن.

وقد سبق للعجيل أن قدمت عروضا مميزة في نيويورك ولندن أبرزت من خلالها الذوق الرفيع للمرأة الخليجية والتي تتميز بالأناقة والرقي.

وأعربت العجيل عن سعادتها بالجائزة مؤكدة أنها جاءت بعد بذل المزيد من الجهد والعمل والمثابرة.

كما توجهت بالشكر لسموأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والذي أتاح الفرصة للمرأة الكويتية كي تتقدم وتصل إلى العالمية.

كما توجهت بالشكر إلى سفير دولة الكويت بالمملكة المتحدة خالد الدويسان نظير دعمه وتشجيعه لها.

بدوره أكد الدويسان على أهمية تشجيع المرأة الكويتية في كافة المجالات مؤكدا انها سوف تصل إلى العالمية إذا ما أتيحت لها الفرصة لذلك.