ملك المغرب يكلف محاميه الخاص بالدفاع عن سعد لمجرد

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أيمن الرفاعي

ذكرت إذاعة مونت كارلو أن الملك المغربي محمد السادس قد قام بتكليف محاميه الخاص إيريك ديبون موريتي للدفاع عن النجم سعد لمجرد.

كما ذكر نفس المصدر أن الملك تكلف أيضا بكافة المصاريف الخاصة بالقضية. الجدير بالذكر أن الفنان المغربي قد تم توقيفه الإسبوع الماضي من قبل الشرطة الفرنسية على إثر اتهامه بالتحرش بفتاة فرنسية.

ومن المعروف أن النجم المغربي سعد لمجرد كان قد سافر إلى العاصمة الفرنسية باريس بدعوى رسمية لإحياء حفلة رسمية بمركز المؤتمرات.

وبعد القبض على لمجرد اضطر المنظمون لإلغاء الحفل وما زال الفنان المغربي رهن التحقيق. وقد ذكرت العديد من الدوائر القضائية الفرنسية صعوبة موقف سعد لمجرد القانوني خصوصا مع اصرار الفتاة الفرنسية على اتهامه بواقعة التحرش.

وَمِمَّا يعقد من الأمور أيضا أن سعد لمجرد كان قد اتهم بقضية مماثلة في أمريكا منذ 6 سنوات. على الرغم من كل هذه التعقيدات يرى البعض أن الأزمة ربما تنفرج قريبا بعد تدخل ملك المغرب شخصيا .

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