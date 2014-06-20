احتفال مرشدات الكويت بيوم التذكر العالمي

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برعاية وحضور الوكيل المساعد لللتنمية التربوية والانشطة فيصل مقصيد أقامت جمعية المرشدات بالتعاون مع التوجيه العام للزهرات والمرشدات بوزارة التربية كرنفالاً وطنياً ارشادياً تضمن احتفالاً بيوم التذكر العالمي الـ17 تحت شعار «النمو» بمشاركة زهرات ومرشدات المناطق التعليمية والتعليم الخاص ولجنة الشابات، وذلك في مقر الجمعية.

استهل الحفل بالسلام الوطني ثم القت رئيسة جمعية المرشدات ورئيسة مرشدات دول مجلس التعاون هند الهولي كلمة رحبت فيها بالحضور، وأشارت إلى أن كرنفال اليوم وطني وارشادي يجسد حب الوطن، مؤكدة على دور المرشدات في العمل التطوعي والخيري اقتداء بصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسلطت الهولي الضوء على الاعمال التطوعية التي تنفذها الزهرات ومنها إعداد الحقائب المدرسية وتجهيز الصناديق الغذائية للمحتاجين وتسليمها إلى اللجان المختصة، وشكرت الهولي كل من ساهم في إنجاح هذا اليوم.

احتوى برنامج الحفل على فقرات وطنية للزهرات والمرشدات، وورش عملية للمرشدات حول النمو العالمي، كما قدمت المرشدات المتقدمات الفقرة التراثية بمشاركة الأمهات وهي الطهي الشعبي والطهي في الخلاء.

حضر الحفل عضوات مجلس الإدارة والموجه العام للكشافة والمرشدات بالإنابة علي محراب وجميع موجهات المناطق والقائدات والشابات والمرشدات والزهرات