بالصور : أجمل 10 نجمات في الوطن العربي

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نشر موقع Wonderslist الشهير قائمة بأجمل 10 نجمات في الوطن العربي والتي جاءت بالترتيب كالتالي:

1- نانسي عجرم

احتلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم المرتبة الأولى ضمن قائمة أجمل 10 نجمات في الوطن العربي. كما وصفها الموقع أيضاً بأنها من أجمل الأمهات على الاطلاق.

2- مايا دياب

وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، ذاع صيتها واشتهرت في البداية كأحد أعضاء فريق “فور كاتس”. كما ظهرت على أغلفة العديد من المجلات الشهيرة مثل مجلة “ماري كلير”.

3- تارا عماد

عرفها الجمهور من خلال مشاركتها في مسابقات الجمال. وقد توجت بلقب ملكة جمال إفريقيا عام 2010.

ظهرت تارا عماد على أغلفة أكثر من 50 مجلة عالمية. وتعمل تارا عماد في مجال التمثيل وعرض الأزياء.

4- الفنانة درة

وهي تونسية المولد، اشتهرت في البداية كعارضة أزياء وسرعان ما اتجهت إلى التمثيل. نالت العديد من الألقاب مثل لقب ” أجمل وجه عربي” وأجمل فتاة تونسية. كما اختارتها دار مجوهرات ” لازوردي” كوجه إعلاني لها.

5- ميريام فارس

وتم تصنيف ميريام فارس في المرتبة الخامسة ضمن قائمة النجمات العربيات الأكثر جمالاً. وتعد المطربة ميريام فارس من الوجوه العربية المألوفة والمعروفة بالوطن العربي.

وتحقق ألبومات ميريام فارس أرقاماً قياسية من حيث عدد المتابعين على برنامج أنغامي.

6- نيكول سابا

أما المرتبة السادسة فقد كانت من نصيب نجمة فريق ” فور كاتس” اللبنانية نيكول سابا.

وتعمل سابا في مجال الغناء والتمثيل وأشتهرت من خلال دورها بفيلم ” التجربة الدنماركية” مع نجم الكوميديا الزعيم عادل إمام.

7- هيفاء وهبي

على الرغم من وقوعها في المرتبة السابعة إلا أنها تعد من أشهر فنانات الوطن العربي.

وفي عمر السادسة عشر حصلت هيفاء وهبي على لقب “ملكة جمال الجنوب اللبناني” لتنطلق بعد ذلك إلى عالم الغناء والتمثيل.

8- كارول سماحة

وجاءت الفنانة اللبنانية كارول سماحة في المرتبة الثامنة بحسب تصنيف الموقع العالمي والذي سلط الضوء على زواجها من رجل أعمال مصري.

كما ذكر الموقع أنها حاصلة على شهادة بالتمثيل إلا أنها تعمل في مجال الغناء والتمثيل ولديها شركتها الخاصة كما أنها عملت كمحكمة أيضاً في برنامج ” إكس فاكتور”.

9- داليدا خليل

على الرغم من عدم شهرتها كثيراً في العالم العربي إلا أن اللبنانية داليدا خليل جاءت في المرتبة التاسعة ضمن قائمة أجمل 10 نجمات في الوطن العربي.

تعمل داليدا خليل في مجال التمثيل والغناء كما حازت على العديد من الألقاب الخاصة بالجمال أيضاً.

10-سيرين عبد النور

بحسب الموقع العالمي الشهير تحتل سيرين عبد النور المرتبة العاشرة ضمن قائمة أجمل 10 نجمات عربيات.

وتبلغ سيرين عبد النور من العمر 39 عاماً، ومن المعروف أنها مغنية وممثلة وعارضة أزياء أيضاً.