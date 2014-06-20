ما أفضل الزيوت العطرية وأهم فوائدها؟

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هذه تكملة لبعض أشهر خلاصات الزيوت العطرية الأكثر استخداماً في العالم:

خلاصة زيت الليمون

منشط ومطهر ومضاد حيوي يستخدمه المعالجون بالزيوت العطرية لعلاج الاضطرابات الهضمية والحصوات الصفراوية والتوتر الشديد، وعند إضافته لزيوت التدليك يمكن لزيت الليمون أن يحسن الدورة الدموية ويقوي البشرة؛ لكن لا يجب استعماله قبل حمامات الشمس.

خلاصة زيت النيرولي

يتم الحصول عليه من زهر البرتقال ويقال إنه منشط ويخفف توتر ما قبل الحيض والاضطرابات الهرمونية ويهديء الأعصاب. هذا الزيت يوفر أيضاً حماماً معطراً ويشيع استخدامه في تدليك الوجه نظراً لأنه يعزز تعافي البشرة المتعبة التي يعوزها النشاط والحيوية.

خلاصة زيت الباتشولي

لأنه مطهر ومضاد حيوي ومضاد للفطريات يستخدم زيت الباتشولي العطري لعلاج حب الشباب واضرابات فروة الرأس. وهو يوفر أيضاً حماماً معززاً ومقوياً للحس والشعور كما أنه مفيد في التدليك لتحسين السيلولايت.

خلاصة زيت النعناع الفلفلي

زيت النعناع الفلفلي منشط ومنعش يخفف نوبات الصداع العادي والصداع النصفي ويناسب التدليك بشدة لخصائصه المنشطة.

خلاصة زيت الصنوبر

لأنه مطهر ومضاد حيوي، يخفف دهن الصنوبر أعراض نزلات البرد والأنفلونزا وهو يستعمل في مرشاش أو في مياه الاستحمام بالمغطس.

خلاصة زيت الورد

دهن الورد مهديء ومضاد للاكتئاب ومن ثم فهو يخفف توتر ما قبل الحيض والتعب. أيضاً يعتبر هذا الدهن العطري وسيلة تدليك عظيمة ورائعة للوجه وفروة الرأس في أوقات التوتر كما أنه يحسن حالة جفاف البشرة.

خلاصة زيت الروزماري

زيت الوزماري منشط جداً ومطهر ومقو عام، يخفف الصداع ويساعد في صفاء الذهن والتفكير كما أنه مفيد كوسيلة تدليك للوجه لعلاج مشاكل البشرة. لكن يجب الحذر فالزيادة أو الإفراط فيه يمكن أن تثير أو تشعل شرارة نوبات الصرع إن كان الشخص عرضة لذلك.

خلاصة زيت خشب الصندل

بخصائص مطهرة ومهدئة معروف عن خشب الصندل أيضاً أنه منشط كما يبعث على الشعور بالهدوء ويمكن أن يخفف توتر ما قبل الحيض. استعمليه كوسيلة تدليك للوجه لعلاج قشور وتهيجات البشرة أو حب الشباب.

خلاصة زيت شجرة الشاي

يمكن لزيت شجرة الشاي المطهر والمضاد للفطريات والمضاد للفيروسات أن يستخدم في مغطس الاستحمام للمساعدة في علاج الطفح الجلدي كما أنه يوفر حماية من نزلات البرد والأنفلونزا وهو فعال ضد قشرة الرأس.

خلاصة زيت اليلانج يلانج

زيت اليلانج يلانج مطهر ورافع للحالة المزاجية ومضاد للاكتئاب ومعروف عنه أيضاً أنه منشط. ويمكن لهذا الزيت العطري تخفيف مشاعر الحصر النفسي والتوتر كما أنه مفيد لتوفير الاتزان للبشرة المختلطة. لكن يجب استعماله بحذر في البداية أو من الأساس حيث يمكن أن يسبب الحساسية أو نوبات الصداع.

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