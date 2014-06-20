تمسكي بعطرك المفضل … اكثر العطور شعبية ومبيعات في 2016

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محمد ناجي

من اكثر الامور ازعاجا عندما يخرج الشخص من بيته لا سيما النساء ليكتشف أنه نسي رش عطره المفضل (أو الحالة الأسوأ المتمثلة في نسيان وضع مزيل رائحة العرق) فهذا الامر يسبب الضيق والحرج ويؤثر سلباً على ثقته بنفسه.

وتعزز الأبحاث هذه الحقيقة فقد اظهرت أن الجاذبية البدنية ربما تكون مبنية أو قائمة فعلياً على الرائحة. وويقول الخبراء إن سر أفضل عطور النساء والرجال مبيعاً على الإطلاق هو “الخلطة” أو “العصير” وإن العطر لا بد أن تكون له بصمة . اي انه لا بد أن تكون الوصفة صائبه، تماماً كما في الطعام، كلما كانت الوصفة متقنة، أصبحت الاكلة أروع وأشهى. وبالتالي طالما أعجبك الشيء ستعود إليه مراراً وتكراراً.

هذا يفسر السبب الذي يجعل عدداً من أفضل عطور النساء التي تنفد دائماً من أرفف البيع بالمتاجر ليس بالضرورة أن تكون من المعروضات العطرية الجديدة. فلا تزال شانيل تهيمن على الساحة، بعطر كوكو مدموازيل القديم جدا والذي تم تدشينه في العام 2001 حيث ظل يتبوأ نفس المنزلة الرفيعة في السوق لفترة طويلة جداً. أيضاً شهرة ومعرفة الناس بماركة العطر يمكن أن تفيد، وفي النهاية الكرة في ملعب العطر نفسه.

ويمكن لدور الموضة أن تطرح عطوراً جذابة ولا مانع إن كان ذلك متعلقاً بشانيل أو ديور، لكن معظم الناس لا يعرفون من صاحب المركز الأول والمراكز الخمس الأولى وربما لا يشغلون بالهم بذلك، المهم أن الواحد أو الواحدة منهم اختار عطره أو عطوره المفضلة وظل متمسكاً به مع إضافات بسيطة لمجموعة عطوره الخاصة بين الحين والآخر.

مع هذا فلا مانع من التعرف إلى أفضل 10 عطور للنساء في 2016 بناء على شعبيتها ومبيعاتها، هذه العطور العشرة هي:

1- ماء عطر كوكو مدموازيل Coco Mademoiselle من شانيل

2- ماء تواليت شانس أو توندرChance Eau Tendre من شانيل

3- سبراي ماء تواليت لايت بلوLight Blue من دولتشي آند جابانا

4- عطر لا في إيه بيلLa Vie est Belle من لانكوم

5- ماء العطر فلاوربومب Flowerbomb من فيكتور آند رولف

6- ماء العطر جادور J’adore من ديور

7- عطر ماء تواليت أميزنج جريس Amazing Grace من فيلوزوفي

8- عطر نوميرو سانك N°5 من شانيل

9- سبراي ماء عطر بلاك أوبيوم Black Opium من إيف سان لوران

10- سبراي ماء عطر أنجيل شوتنج ستار ريفيلابول Angel Shooting Star Refillable من تييري موجلر.

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