بعد خسارتها 120 كجم…استحالة القضاء على سمنة إيمان

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عندما تبرع الطبيب الهندي بعلاج فتاة الاسكندرية إيمان عبد العاطي ظهر في الأفق بصيص من الأمل.

فهذه الفتاة التي اكتسبت لقب “أسمن امرأة بالعالم” لم تغادر فراشها منذ سنوات الطفولة بسبب السمنة المفرطة، حيث وصل وزن جسمها لأكثر من 500 كيلوجرام.

لكن ازداد الأمل ونشطت جرعة التفاؤل لديها عندما سافرت إلى الهند على الرغم من جميع العواقب التي واجهتها بهذه الرحلة.

وخلال 4 أسابيع فقط تخسر إيمان 120 كيلوجرام من وزنها، وعلى إثر ذلك أعلن الأطباء نجاح المرحلة الأولى من خطة العلاج وبات من الضروري الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وهنا جاءت الصدمة التي صعقت الأطباء وقضت على آخر أمل لدى الفتاة ومسحت من ذهنها تماماً التفكير في إجراء أي عملية جراحية للقضاء على السمنة.

فقد اكتشف الأطباء أنها تعاني من خلل جيني نادر يمنع علاجها. حيث تأكدوا بما لا يدع مجالاً للشك أنها تعاني من حالة نادرة تسمى ” خلل جين ليبر”، وظيفة هذا الجين هو التحكم في مستقبلات “اللبتين”.

وهذه المستقبلات مسؤولة عن التحكم في تنظيم وزن الجسم وكذلك بحالات الجوع والعطش والحالة المزاجية وأيضاً درجة حرارة الجسم.

وهذا الخلل ناجم عن عنصر الوراثة مما يعني استحالة التحكم به. وبذلك تعود إيمان عبد العاطي من رحلة الهند ولديها يقين باستحالة الشفاء من مرض السمنة.