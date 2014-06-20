أسمن امراة بالعالم تسافر بطائرة البضائع للعلاج بالهند

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لم تخرج إيمان عبد العاطي من حجرتها منذ حوالي 25 عاما، بل نها لم تغادر فراشها ولا غرفتها طوال هذه الفترة. وتعد إيمان أسمن امرأة في العالم حيث يزيد وزنها عن 500 كيلو جرام.

تبلغ إيمان من العمر 36 عاما وتعيش مع عائلتها بمنطقة سموحة بمحافظة الاسكندرية. تعاني إيمان منذ الولادة من مشكلة في هرمونات الجسم تسببت لها في زيادة وزن الجسم بهذه الصورة.

سافرت إيمان قبل ذلك إلى اليونان خلال مرحلة الطفولة للعلاج لكن الحالة ازدادت سوءا. حاولت العلاج في مصر إلا أن جميع المستشفيات رفضت استقبالها بسبب عدم وجود سرير يتحمل كل هذا الوزن.

مؤخرا سمع طبيب هندي عن مشكلتها واستطاع التواصل مع أخيها عبر الانترنت ومن ثم تطوع لعلاجها. كانت هناك مشكلات أخرى في انتظارها فكيف تخرج إيمان من شقتها؟ وكيف تسافر إلى الهند؟

تم التغلب على المشكلة الأولى عن طريق الاستعانة بفريق من الحماية المدنية والمطافئ، حيث قاموا بتكسير حائط حجرتها المطل على الشارع واستخدموا الأوناش ومن ثم استطاعوا إخراجها من الشقة، أما المشكلة الثانية فقد توصل الأهل مع شركة الطيران لنقل إيمان إلى الهند عن طريق شحنها بإحدى الطائرات المخصصة لنقل البضائع.