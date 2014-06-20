حصاد العام: النساء الأكثر نفوذاً بالعالم في 2016

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تبوأت المرأة العديد من المناصب السيادية والقيادية بالعالم خلال عام 2016 كان آخرها تقلد السيدة تيريزا ماي لرئاسة الوزراء البريطانية. وفي نفس الوقت تراجعت أسماء نسوية شهيرة وخاصة خلال هذا الشهر الأخير، وكأن هذا العام أبى ألا ينصرف إلا مع أفول نجم هؤلاء النساء.

فعلى سبيل المثال وخلافاً لمعظم التوقعات تراجع نفوذ السيدة هيلاري كلينتون بعدما خسرت السباق الرئاسي لصالح منافسها الشرس دونالد ترامب وعلى إثر ذلك أيضاً ارتفع نجم زوجته ميلانيا ترامب، كما شهد هذا الشهر أيضاً تراجع نفوذ رئيسة كوريا الجنوبية حيث تشهد البلاد مظاهرات عارمة أدت إلى تنازلها عن الحكم. إليك عزيزي القارئ هذه القائمة للنساء الأكثر نفوذاً خلال هذا العام الذي تفصلنا أيام على وداعه.