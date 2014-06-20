لا تجعلي مسئولياتك كأم تمنعك من الاستمتاع بحياتك

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زينب سعد

يجب الاتفاق أولا على ان المسئوليات التي تقع على عاتقك كام وربة بيت لا يعني ان تنسي ان لك الحق في ان تستمتعي بحياتك اي ان تقومي بعمل اشياء ممتعة تسعدين بها نعلم انك تشكين من ضيق الوقت لتحقيق ذلك لكن هذا ليس صحيحا اذ يمكنك ان تنجزي مسئولياتك كاملة دون تقصير وفي ذات الوقت ستجدين متسع لامتاع نفسك اليك كيف تحققين هذه المعادلة

أولا : أعمار الأطفال

لكل مرحلة من حياة اطفالك لها صعوباتها وحلاوتها، ليست مرحلة الحفاضات هى آخر الدنيا وليس ظهور الأسنان مستمرا إلى الأبد ولن يظل الطفل يلعب فى غرفة المعيشة طوال اليوم فقط عليك أخذ الاحتياطات الخاصة بكل مرحلة وتركها تمر تلقائيا وطبيعيا.

ثانيا : تحديد الوقت

وقتك أنت المتحكمة به وليس العكس، مهما تخيلت أنه لا يوجد وقت لعمل امر معين فأنت واهمة اذ يوجد وقت كاف لفعل ما تريدين أنت أن تفعليه حقيقة.

فالطفل فى السنوات الأولى ينام كثيرا وهنا يمكنك قضاء أعمال البيت بسرعة وطبقا لخطة موضوعة مسبقا لا تحتاج إلى تفكير مع توافر الأدوات والمكونات اللازمة لهذه الأعمال، وفى المرة الأخرى عندما ينام طفلك يمكنك الاسترخاء أو الاهتمام بنفسك.

وعندما يكبر ويدخل المدرسة سيتاح لك اثناء الساعات التي يقضيها في المدرسة ان تقومي بعمل ما ترغبين مثل الذهاب للصالون للاهتمام بنفسك او الخروج مع صديقتك الى احد المطاعم او انجاز اعمالك المنزلية وما الى ذلك لا يمكن أن نلومه إذا قررت أنت أن تنامى طوال النهار بدلا من العمل او عمل اي شيء ترغبينه !

ثالثا : تنمية الهوايات

– الأطفال يجب أن تكون مشغولة دائما، فجزء هام من عملك كأم هى تنمية هواياتهم واشراكهم في الانشطة وبذلك يكون مشغولا عنك وأنت اثناء ذلك تقومى بأى عمل آخر وهو أمامك. وكذلك الوضع بالضبط عند الخروج، يجب أن تكونى مستعدة بكوب الماء والألعاب المختلفة حسب السن والألوان ووجبة بسيطة لإشغاله كلما بدأ فى البكاء أو الملل

رابعا : تحضير الأدوات

استعينى بكل الأدوات الممكنة التى تسهل عليك الحياة مع الأطفال فهى أهم من شراء الملابس الغالية أو اللعب الزائدة عن الحاجة . كوضع سلة أنيقة تناسب غرفة المعيشة للألعاب حتى لا تنزعجى من وجودها أو أكواب للمياه مانعة للانسكاب حتى لا تحزنى على الملابس أو اطقم العفش

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