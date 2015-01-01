نجم ذا فويس مراد بوريقي لــ”اليقظة”: اخترت العودة من بوابة التراث الحلبي

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طرح النجم المغربي “مراد بوريقي”، أغنية دينية جديدة بمناسبة شهر رمضان وهي (عون الغريب) والتي تأتي من التراث الحلبي السوري، حيث أعاد توزيعها بطريقة شبابية تختلف عن طبيعتها الكلاسيكية وشكلها الأصلي.

وعن اختياره للأغنية كشف نجم ذا فويس لنسخة 2012 في تصريح خص به قراء “اليقظة” أنه استمع لمجموعة من أغاني التراث العربي، وحظيت “عون الغريب” بإعجابه لقربها من اللون الفني الذي يقدمه، حيث اقترح تقديمها بشكل جديد وتوزيع عصري شبابي أشرف عليه الموزع “أشرف باهي.”

ونفى “بوريقي” في ذات التصريح أن يكون غائباً عن الساحة الفنية وقال: “قررت العودة إلى تقديم الجديد من بوابة التراث الحلبي السوري، وهذا لا يعني غيابي عن الساحة الفنية بل أنا دائم التواجد من خلال المهرجانات الكبيرة التي تقام في المغرب في مقدمتها مهرجان موازين، كما أحرص على المشاركة في مهرجانات محلية في مختلف مناطق المغرب، إضافة إلى عديد من الحفلات التي أحييها ببعض الدول العربية كــ لبنان، الإمارات وتونس.”

وكان “بوريقي” قد حظي مؤخراً بدعوة خاصة من وزارة الشؤون الثقافية التونسية للحضور كضيف شرف على مهرجان أيام قرطاج الموسيقية في نسخته الرابعة.”

ويستعد نجم ذا فويس لطرح أغنية مغربية بعد شهر رمضان بعنوان “زينك خطر”، إضافة إلى تجهيزه لتصوير 3 فيديو كليبات لأغاني مختلفة ستكون مفاجأة لجمهوره.