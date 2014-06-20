من سيربح المليون مع النجم مراد يلدريم “أمير”

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كل عشاق النجم التركي مراد يلدريم الشهير عربياً باسم “أمير”، على موعد لمشاهدة ممثلهم المفضل ليس في عمل فني جديد، وإنما من خلال تقديم برنامج تلفزيوني ذا شهرة عالمية واسعة في طبعته التركية، يحمل عنوان “من سيربح المليون”، والذي سيبث على شاشة ATV التركية خلال الأيام القليلة المقبلة.

كشف الممثل التركي مراد يلدريم على حسابه في موقع الصور الشهير “انستغرام”، صورة مرفقة بخبر نشر في جريدة، تؤكد استعداده لتقديم برنامج “من سيربح المليون” في طبعته التركية، ولم يكتف بذلك بل علق مازحاً: “..من يريد أن يكون مليونيراً..”.

إذا الفنان التركي الوسيم والذي يتابعه الجمهور العربي على قناة “أم.بي.سي4” في الوقت الحالي في مسلسله الناجح الذي يحمل عنوان “عطر الأمس” ويؤدي فيه شخصية الشاب “نزار”، يخوض تجربة تلفزيونية جديدة، لكن هذه المرة في مجال التقديم التلفزيوني، خاصة وأن هذا البرنامج العالمي يستقطب مشاهدة عالية، وهذه المرة يقدم على قناة تليفزيونية تركية، تتعلق ب شاشة ATV. ويتوقع أن يحقق النجاح والمتابعة العالية والقياسية، خاصة بالنظر إلى ما يتميز به هذاالفنان من خفة روح وقدرة على الإبداع حتى في مجال تقديم البرامج..

فهل يتألق مراد أو أمير.. الاسم الذي اشتهر به عربيا؟.. وبالموازاة مع ذلك يجب التذكير أن النجم يلدريم، الذي يمثل فارس أحلام العديد من الفتيات، كان قد عقد قرانه على المغربية إيمان الباني ودخل القفص الذهبي يوم 25ديسمبر الماضي، في حفل أسطوري بالعاصمة التركية اسطنبول، وحرص في البداية أن يكون حفلاً طبقاً للتقاليد التركية، ثم احتفى الزوجان والحضور بالتقاليد المغربية، حتى يكون منصفاً لزوجته التي أحبها كثيراً قبل أن يرتبط بها، علماً أن والدة النجم التركي مراد من أصول عربية وبالتحديد من سوريا.