اجمل فساتين موركس دور 2017

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تألقت نجمات العالم العربي على السجادة الحمراء في حفل موركس دور 2017 بنسخته السابعة عشرة، والذي أقيم في كازينو لبنان يوم الجمعة الفائت في الثاني عشر من شهر أيار/مايو، فكانت الأناقة طاغية والإطلالات اكثر من رائعة، في حين لم يغب عنصرا الجرأة والإثارة.

وقد كان للمصممين اللبنانيين حصة “الأسد” كالعادة، حيث إرتدت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة نادين نسيب نجيم فستاناً مثيراً أخضر زمردي اللون من دار زهير مراد، فيما تألقت النجمة نانسي عجرم وهي برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم بفستان أزرق رائع من مجموعة المصمم إيلي صعب.

أما الفنانة شيرين عبد الوهاب فقد إختارت فستاناً مميزاً باللون الذهبي من تصميم نيكولا جبران، في حين ظهرت الممثلة سيرين عبد النور بـ”جمبسوت” جذاب، باذنجاني اللون من تصميم زهير مراد.

وقد عرفت الممثلة باميلا الكيك كيف تبرز أنوثتها باختيارها لفستان أسود جريء من تصميم رامي سلمون، في حين بدت الممثلة سارة أبي كنعان مثل سندريلا بتصميم إختارته من توقيع المصمم زياد نكد.