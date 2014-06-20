هؤلاء النجوم حصلو على جوائز موريكس دور 2017

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في ليلة لبنانية رائعة أقيم حفل توزيع جوائز “موريكس دور 2017” في كازينو لبنان أمس الجمعة.

ومن المعروف أن هذه الجوائز تمنح لأفضل الأعمال الفنية التي قدمت في العام الماضي.

وقد حصد العديد من الفنانين نتاج جهدهم الذي قدموه بعام 2016، حيث جاءت الجوائز كالتالي

– حصد النجم محمد حماقي لجائزة أفضل مطرب عربي.

– جاءت جائزة أفضل فنانة لبنانية من نصيب المطربة نانسي عجرم.

– حصلت الفنانة نادين نسيب نجيم على جائزة أفضل ممثلة لبنانية دور أول.

– فاز الفنان بديع أبو شقرا بجائزة أفضل ممثل لبناني دور أول.

– فاز النجم عمرو يوسف بجائزة أفضل ممثل عربي في الدراما العربية.

– جاءت جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما من نصيب ميس حمدان.

– أما الفنان اللبناني رامي عياش فقد حصد جائزة أفضل أغنية لبنانية وفنان شامل.

– أفضل مطربة عربية هي الجائزة التي فازت بها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

– ذهبت جائزة أفضل فنانة عربية للتونسية شيماء هلالي.

– حصل النجم تيم حسن على جائزة أفضل ممثل عربي وقد قام بإهداء الجائزة إلى زوجته وفاء الكيلاني.

– فازت المطربة اللبنانية عبير نعمة على جائزة موسيقى الشعوب.

– حصلت النجمة سيرين عبد النور على جائزة أفضل أغنية مصورة.