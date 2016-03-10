حياة المسلمين في الصين في متحف الشارقة

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يستضيف متحف الشارقة للحضارة الإسلامية في تاريخ 16 مارس معرضاً مخصصاً للتعرف على حياة المسلمين في الصين.

ويقدم معرض “لحظات من حياة المسلمين في الصين بعدسة بيتر ساندرز” باقة مختارة من أول مقال مُصوَّر شامل عن المسلمين في الصين.

ويتضمن الحدث 50 صورة ذات حجم كبير، كان المصور البريطاني بيتر ساندرز، الذي يعد أبرز مصور فوتوغرافي في العالم الإسلامي، قد نفذها على مدار عشرين عاماً.

وتسلط هذه الأعمال الضوء على ثراء حياة المسلمين وتنوعها خلال حياتهم اليومية: في المدرسة، والعمل، وأوقات الراحة، وبالطبع أوقات العبادة.

وفي تصريح لها حول استضافة هذا المعرض قالت منال عطايا، مدير إدارة متاحف الشارقة: “نحن فخورون باستضافة هذا المعرض الذي يقدم لمحة فريدة عن الحياة اليومية في المجتمعات المسلمة في أرجاء الصين كما شوهدت بعدسة المصور الفوتوغرافي المبدع بيتر ساندرز”.

وأضافت: “لا شك أن هذا المعرض يمثل فرصة رائعة بالنسبة لمجتمعنا من أجل الاطلاع على أعمال المصور المميزة، والتي يستعرض من خلالها نماذج للثقافات المتنوعة ضمن أقاليم مختلفة في العالم الإسلامي”.

وسيشهد الحدث حضور بيتر ساندرز خلال اليوم الافتتاحي للمعرض الذي تستمر فعالياته حتى يوم 11 يونيو، 2107.