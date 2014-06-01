نبيلة عبيد تتمسك بطقوسها في رمضان وتعود بعمل فني قريباً

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تحدثت النجمة نبيلة عبيد عن العديد من عاداتها خلال شهر رمضان الفضيل، والتي مازالت متمسكة بها منذ طفولتها، على حد قولها مثل، ولعها باقتناء الفوانيس والمحافظة عليها، إلى جانب زيارة الأقارب وممارسة رياضة المشي والمطالعة، وقراءة القرآن، أما أهم الأكلات التي تحرص باستمرار على تناولها في رمضان ذكرت المحشي والمعكرونة البشاميل والملوخية.

فقد فتحت الفنانة نبيلة عبيد قلبها، وكشفت عن هذه الطقوس التي تمارسها في شهر رمضان الكريم، وذكرت أنه قبل وفاة والدتها كانت تتناول معها وجبة الإفطار دائماً، فلم تكن تفارقها.

وعلى اعتبار أن العديد من الأعمال الدرامية تعرض خلال شهر رمضان، تخصص نبيلة عبيد وقتاً كبيراً من أجل مشاهدتها، ولم تخف في سياق متصل بأنها من عشاق النجمة الكبيرة يسرا، حيث تحرص على متابعة جميع أعمالها التي تعرض.

وحول جانب من العادات الرمضانية التي مازلت تأسرها قالت نبيلة أنها تخصص وقت طويل لممارسة رياضة المشي، والمطالعة وتقرأ روايات إحسان عبد القدوس خاصة، يذكر أن الفنانة القديرة تحضر من أجل العودة إلى الساحة الفنية، من خلال عمل درامي ضخم ببعد اجتماعي، من المقرر أن يناقش الحياة اليومية للأسرة المصرية في ظل التغيرات التي عرفها المجتمع المصري.