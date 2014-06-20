نبيلة عبيد تنفي خبر تبنيها لطفل

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نفت مؤخراً الفنانة المصرية القديرة نبيلة عبيد، ما روج إعلامياً حول تبنيها لطفل، ورغم حبها للأطفال إلا أنها لم تنجب خلال زواجها، وتستبعد أن تحضر طفلاً للتبني بسبب انشغالها الكبير بعملها وارتباطها بالمهرجانات ورحلاتها الكثيرة، وفوق كل ذلك لا تتقبل فكرة إحضار طفل للتبني وتترك مسؤولية تربيته للخادمة.

فندت النجمة المصرية نبيلة عبيد بقوة، كل ما أثير على المواقع الإلكترونية والصحف حول خبر تبنيها لطفل وقالت أنه عار عن الصحة تماماً، واستغربت أنه تم التأكيد على قيامها بإجراءات تبني طفل، كون زواجها عدة مرات لم يثمر عن إنجاب أطفال، وبالرغم من إعجابها بفكرة تبني الأطفال والرسول الكريم أوصى خيراً باليتامى وجزاء من يفعل ذلك الجنة، غير أنها استبعدت هذه الفكرة، وذهبت نبيلة عبيد إلى أبعد من ذلك، عندما كشفت أنها قد تقوم بتبني طفل لكن ليس من خلال الرعاية اليومية، بل تتكفل بنفقاته ودراسته وكل حاجياته، ولن تكشف عن ذلك علناً حتى يكون ذلك بينها وبين الله تعالى.

وكل من يعرف نبيلة عبيد يؤكد أنها عشقت الفن والتمثيل على وجه الخصوص منذ صباها، ويعود الفضل للمخرج عاطف سالم، الذي اكتشفها في ظهورها،حيث اختار لها دوراً في فيلم “مافيش تفاهم” وتقمصت فيه دور ككومبارس صامت، وجاءت أول بطولة مطلقة لها في فيلم رابعة العدوية للمخرج نيازي مصطفى، وتمكنت بأدائها من لبحصول على الدكتوراة الفخرية من جامعة ويلز عن كل الأعمال التي قدمتها. سطع نجم الفنانة في السينما منذ منتصف عقد السبعينات حتى نهاية تسعينيات القرن العشرين حتى لقبت ب”نجمة مصر الأولى”

تعاونت مع العمالقة من الكتاب و المخرجين، في صدارتهم إحسان عبد القدوس و نجيب محفوظ، لأنها قدمت العديد من أعمالهم الروائية و التي حصدت من خلالها عدة جوائز.