نجمة “ذا فويس” نداء شراره حزينة من تصرف شيرين عبد الوهاب المسيء معها

شارك

تحدثت الفائزة بلقب برنامج “ذا فويس” الأردنية نداء شرارة، خلال برنامج “ليالي رمضان”، عن مقلب مزعج تلقته من النجمة شيرين عبد الوهاب.

الإطلالة الأولى في السهرة كانت للإعلامية اللبنانية رئيسة تحرير موقع “بصراحة” باتريسيا هاشم، والمايسترو الفنان طارق سكيكر والموسيقي دافيد أبو عتمه، فتحدثت في شؤون وشجون الصحافة الفنية ورافقها دافيد أبو عتمه بحوارها، عازفاً على آلة القانون.

ثم حلّت نداء شرارة على الفقرات التالية وغنّت بصوتها الشجي أجمل الأغنيات، ورافقها لاحقاً طارق سكيكر بحديث عن الموسيقى والتوزيع الموسيقي وهو الذي يرأس الفرقة الموسيقية لبرنامج “ذا فويس” والفرقة السيمفونية لدار الأوبرا في دمشق.

والمفاجأة كانت عندما كشفت نداء شرارة عن المقلب الذي أوقعتها فيه عرّابتها في البرنامج النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، عندما دعتها لمشاركتها حفلها في قلعة بعلبك في لبنان، وعندما حضرت نداء من الأردن وتكبّدت كل مصاريف السفر والإقامة في لبنان، لم تجب شيرين على اتصالاتها المتكررة، لتعود إلى الأردن دون أن تسمع جواب شيرين، التي ردّت عليها لاحقاً قائلة، “معليش يا نداء، الواحد أوقات بينسى أولاده”.

نداء التي لم تخبر أحداً بهذا المقلب المزعج، وانتظرت أن تردّ لها شيرين اعتبارها المعنوي بعد هذا التصرّف، لكنها حتى الآن لم تجد شيئاً مما انتظرته. وقالت، أنا مش زعلانه، لكني حزينة لأني توقعت من شيرين بعض التقدير.

يُذكر أن برنامج “ليالي رمضان” تقدمه الاعلامية ريتا حرب ويقود فرقته الموسيقية المايسترو إيلي العليا، من إعداد وسام شاهين وعلي بزيع وجوليانا بحمد، ويخرجه جورج حداد بإشراف نيكولا صباغه. وتعرضه قناة “اليوم” من باقة ألفا/ osn .