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حتى الفنانات شاركن….نادين نجيم تثير التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي

بقلم ريم حنبظاظة

يونيو ١٩ ,٢٠١٧

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نادين نجيم تثير التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي

أشعلت ملكة جمال لبنان السابقة والفنانة نادين نجيم مواقع التواصل الاجتماعي بعد استضافتها على شاشة “mbc” في برنامج “مجموعة انسان” مع الإعلامي السعودي علي العلياني.

وتسابق رواد التواصل الاجتماعي من الفتيات قبل الشباب بالتعليق على جمال نادين وحضورها الأنيق وتجاوبها بالرد مع الإعلامي على العلياني بمنتهى الذكاء والفطنة.

وعلقت عدد من الفنانات على الحلقة من خلال صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلقت الفنانة السعودية ريم عبدالله على صفحتها بتويتر ” #نادين_نجيم_في_مجموعة_انسان جمالها مريح للعين”، كما علقت المغنية مشاعل على صفحتها بتويتر وانستجرام ” # نادين_نجيم_في_مجموعة_انسان راقية مهذبة جميلة وحرة مع هذا لا تستحق النجاح فقط بل هي كل النجاح #نادين_نجيم”.

وظهرت نادين في البرنامج بقفطان باللون التركواز، وشعر منسدل وماكياج ناعم ممايعبر عن أناقتها وجمالها الذي اعتاده جمهورها من خلال ظهورها في مسلسلاتها أو لقاءتها.

يشار إلى أن نادين نجيم تقوم ببطولة مسلسل رمضاني بعنوان “الهيبة” إلى جانب الفنان السوري الوسيم تيم حسن.

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