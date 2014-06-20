زوجها قال لها “أنت مش ستايلي” نادين نجيم تنجذب ليوسف الخال

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فضيلة بودريش

ردت النجمة نادين نسيب نجيم، بأسلوب مبهم حول سؤال وجه لها عما إذا كانت هناك خلافات بينها وبين الفنانة سيرين عبد النور، فقد اكتفت بالقول أنها في السابق كانت تلتقي بها أكثر من الوقت الحالي وكان هذا السؤال وغيرها من الأسئلة جاءت في لقاء أجرته معها إذاعة صوت الغد حيث فتحت النجمة ندين قلبها وكشفت عن العديد من الأمور الشخصية، من بينها علاقتها بزوجها وبعض الحقائق عن حياتها، فأكدت أنها حريصة تماما على إبقاء تفاصيل حياتها الخاصة والعائلية بعيدا عن الأضواء الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث ذكرت أنها رفضت عرضا مغريا من طرف إحدى المجلات، لتتصور مع أطفالها، حرصا منها على إبعادهم عن الأضواء، التي لا يحبذها زوجها، وتحدثت عن حجم الحب الذي تكنه إلى زوجها حيث تصفه بالمتفهم وكاتم أسرارها، وصارت اليوم تحبه أكثر مما في السابق.

وسئلت ندين عن فارس أحلامها الذي كانت تحلم به كونها تألقت بأداء الأدوار الرومانسية قالت: “أنا معجبة بالرجل الأشقر صاحب العينين الزرقاوين” واستطرت تقول في نفس السياق وبصراحتها المعهودة: “زوجي يحب الجمال البسيط، وقال لي مرة إنت مش ستايلي”.

ولم تخف نادين أنها تنجذب للفنان يوسف الخال، الذي يعتبر فارس أحلام العديد من الفتيات، وتربطها به علاقة ممتازة، بينما يجمعها مع النجم تيم حسن “كيميا” من نوع خاص، وتتمنى مع ذلك أن تؤدي دورا من نوع الحركة Action مع الممثل أحمد السقا.

وكشفت أنها خلال تصوير مشاهد مسلسل “نصف يوم” تحولت إلى عدائية، حتى اضطر زوجها توجيه السؤال إليها مستفهما: “..أيمتى رح يخلص هالمسلسل؟..”.

ومن الفنانين الذي تستمع إلى أغانيهم نادين، ذكرت كل من الفنانة فيروز، التي تعشقها كثيرا وملحم بركات، التي تردد ابنتها أغنيته الجديدة، حيث تحمل عنوان “ما في ورد”، وكذلك مروان خوري وأليسا.

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