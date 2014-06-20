نادين أسامة ملكة جمال مصر 2016

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أيمن الرفاعي

شهدت مسابقة “ميس إيجيبت” لهذا العام جدلا شديدا لم يسبق له مثيل من قبل. بداية الجدل عندما وجهت وسائل الإعلام سياط النقد اللاذع لصور المتقدمات والتي اعتبروها غير لائقة.

تقدم للمسابقة هذا العام 21 شخصية نسائية خططوا جميعا للوصول إلى المراحل النهائية والحصول على اللقب.

وصل للتصفيات النهائية 5 شخصيات وهن “نادين أسامة – ريوان علاء – ميريهان جمال – ميراي عازر – ساندرا سعيد”.

هؤلاء جميعا كانوا على موعد بالأمس مع سباق حامي الوطيس على لقب ملكة جمال مصر 2016. فازت باللقب المتسابقة نادين أسامة والتي توجتها لجنة التحكيم وسط حفل بهيج بأحد فنادق القاهرة.

كما حلت ميراي عازر كوصيفة أولى للملكة في حين حصلت ريوان علاء على لقب الوصيفة الثانية.

تألفت لجنة التحكيم من بعض المشاهير والمتخصصين في عالم الموضة والجمال مثل الفنانة رجاء الجداوي ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري وكذلك الإعلامية رولا خرسا و السيناريست تامر حبيب والفنانة داليا البحيري و شريف نور الدين والإعلامية أمينة شلباية ومصور المشاهير خالد فضة.

كما ضمت اللجنة أيضا ملكة جمال كوستاريكا ناتاليا كاربهار وملكة جمال اليابان بوريانكا بوشيكاوا وملكة جمال فيتنام دوانج ناقا وأيضا ملكة جمال سوريا الفنانة سارة نخلة.

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