حفل زواج أسطوري لإبنة صفاء أبو السعود والشيخ صالح كامل

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احتفلت النجمة المصرية صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل بزواج نجلتهما “نضير” في حفل أسطوري حضره عدد هائل من الفنانين ونجوم المجتمع، منهم مي نور الشريف نظراً لعلاقة الصداقة التي تجمعها مع العروس والفنانة شذى علي.

وقد أقيم الحفل بفندق كتراكت بمدينة أسوان المصرية يوم الجمعة الماضي. وعلى مدار اسبوع كامل قبل الحفل كان هناك أسطول من الطائرات لنقل المدعوين من الأقارب والأصدقاء من الأراضي السعودية إلى مدينة أسوان.

وفندق كتراكت الشهير هو نفس الفندق الذي استضاف حفل زواج النجم عمرو يوسف وكنده علوش والذي شهد أيضاً تصوير مسلسل “جراند أوتيل”، ذلك العمل الفني الذي حقق نجاحاً جماهيرياً باهراً خلال عرضه في شهر رمضان من العام الماضي.

وقام الداعية المصري الشاب مصطفى حسني بعقد القران، بعد ذلك بدأت فقرات الحفل والذي قام بإحيائه مجموعة من النجوم أشهرهم محمد حماقي وبوسي وهشام عباس كما شاركت أيضاً الراقصة آلاء كوشنير. وقد حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع العروسين.