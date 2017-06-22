كأن شيئاً لم يكن….نادر صعب يعود إلى عمله.. وميريام كلينك أول زبائنه

شارك

لم يمض إلا أسبوعين فقط على وفاة الضحية فرح قصاب على يدي طبيب التجميل اللبناني الشهير نادر صعب، وعلى الرغم من كثرة الأخبار التي أشاعت هروب نادر صعب وتوقفه عن العمل إلا أنه قد عاد لمزاولة المهنة من جديد.

بالأمس رصدت العديد من المحطات التلفزيونية خبر عودة مستشفى الدكتور نادر صعب للعمل مرة أخرى، نفس الخبر أكدته العارضة اللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ميريام كلينك التي ترتبط بعلاقة صداقة وطيدة ومعروفة مع نادر صعب نشرت بالأمس صورها وهي ممدة على الأريكة في حين يقوم هو بإجراء بعض التعديلات التجميلية على شفتيها، ولم تنس كلينك توجيه التهنئة لصديقها بمناسبة عودته إلى العمل متجاهلة تماماً الحسرة التي تعتصر قلب عائلة فرح قصاب بسبب فراق الابنة بهذه الطريقة المأساوية.

بعد كل هذه الأخبار التي أكدت عودة صعب للعمل وكأن شئ لم يكن قامت عائلة قصاب بإصدار بيان تناقلته جميع وسائل الاعلام اللبنانية.

وقد جاء البيان كالتالي “بعدما أثير في الإعلام عن معاودة الدكتور نادر صعب مزاولة العمليات التجميلية في مستشفاه، وخاصة أن وزير الصحة العامة اللبناني، الأستاذ غسان حاصباني قد قرر فور حصول حادثة الوفاة إقفال المستشفى، وبعدما قررت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان منع الدكتور نادر صعب من السفر استكمالاً للتحقيق، أحالت العائلة كتاباً إلى وزارتي العدل والصحة، والنيابة العامة التمييزية ونقابة الأطباء في لبنان ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة للتحقيق بالموضوع المذكور، وإفادة الرأي العام وعائلة فرح بالحقيقة كاملة في هذا السياق”