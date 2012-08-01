“دم ابنتي لن يذهب هدراً”…. والد الضحية فرح يهدد نادر صعب بالثأر وراغب علامة يتوسط

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لا زالت قضية طبيب التجميل الشهير نادر صعب تحتل المساحة الأكبر في وسائل الإعلام اللبنانية. فما بين تحقيقات النيابة وتقارير وسائل الإعلام يتضح جلياً أن نادر صعب قتل ضحيته فرح قصاب بدم بارد وكل ذلك من أجل حفنة دولارات.

وآخر التطورات الخاصة بالموضوع هو الفيديو الذي أذاعته قناة الجديد اللبنانية، حيث يظهر صعب بعد العملية وهو يطبطب على ضحيته فرح قصاب لكن الأهم هو ما أظهرته الكاميرات بخصوص التوقيت الخاص بالعملية.

فقد جاء واضحاً بالفيديو أن فرح خرجت من العملية عند الساعة 10:48 لكن تم نقلها إلى غرفة الانعاش في مستشفى سيدة لبنان الساعة 4:45 أي بعد العملية بست ساعات.

وربما لو تم نقلها في وقت مبكر لكانت حياتها في مأمن الآن. بدورها أكدت وكيلة نادر صعب القانونية ميراي شاكر أن موكلها لم يهرب إلى قبرص كما أشيع في وسائل الإعلام وأنه موجود في لبنان، وقد صدر أمر بمنع سفره خارج البلاد إلى أن تنتهي التحقيقات، كما أكدت أن موكلها يلتزم الصمت حفاظاً على مشاعر عائلة الضحية.

هذا وقد أصدرت المستشفى بياناً تتوجه به إلى وسائل الاعلام بضرورة تحري الدقة بكل ماتتناوله من أخبار في هذا الموضوع.

وأشارت العديد من المصادر إلى وجود مفاوضات للتهدئة والوساطة بين رجل الأعمال الأردني جواد قصاب ونادر صعب.

وأكدت هذه المصادر أن دور الوساطة يقوم به الفنان راغب علامة نظراً للصداقة التي تجمعه بالطرفين.

وقد سافر علامة إلى الأردن للقاء والد الضحية بالفعل لكن نفس هذه المصادر تحدثت عن تهديد رجل الأعمال لنادر صعب حيث قال بالحرف الواحد” نحن أبناء عشائر، ولو بقى يوم واحد، لن يذهب دم ابنتي هدراً” الجميع إذن يحبس أنفاسه في انتظار ما سوف تسفر عنه التحقيقات خلال الأيام القليلة المقبلة.