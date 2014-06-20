النجمة نادية الجندي تعيش قصة حب وتتزوج بعد رمضان

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نبض قلب النجمة نادية الجندي بالحب مرة أخرى، حيث تحدثت مؤخراً عن ذلك بصراحة إلى المقربين منها، وذهبت إلى أبعد من ذلك عندما قدمت بعض التفاصيل عن علاقتها الغرامية الجديدة، والتي سوف تكون مع شريك حياتها الجديد من خارج الوسط الفني، على اعتبار أنها عودت جمهورها بالارتباط من الوسط الفني، ويبدو أنهما اتفقا أن يتوجا هذا الحب بالزواج بعد شهر رمضان.

تعيش نادية الجندي، أجمل أيام حياتها بعد أن التقت عريسها الجديد الذي لا يمت للوسط الفني بصلة، وأسرت بهذا الخبر الشخصي إلى المقربين منها، بل وأخبرتهم بأنها قررت الزواج منه مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان الفضيل، مفضلة عدم الكشف عن هوية الرجل الذي اختارت أن تكمل معه بقية حياتها، وكانت بعض الشائعات قد توقعت مؤخراً عودة نادية الجندي إلى زوجها السابق المنتج محمد مختار، لأنه تم مشاهدتهما سوياً في عدة مناسبات وأعمال، لكنها خرجت عن صمتها وأكدت بشدة عدم إمكانية العودة إلى طليقها، حيث اعتبرته صديق مقرب لها فقط.

والمعروف أن نادية الجندي كانت قد تزوجت من الفنان عماد حمدي وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام، واستغرق زواجهما نحو 12سنة، ثم انفصلت عنه وارتبطت بالمنتج محمد مختار وقدمت معه عدة أعمال فنية ناجحة، نذكر من بينها “ملف سامية الشعراوي” و”جبروت امرأة” و”وكالة البلح” و”الخادمة” إلى جانب “الباطنية”.