نادية الجندي لا تستسلم وتستعد للزواج في عمر ال80

شارك

بعد أن دخلت الفنانة المصرية نادية الجندي عامها الثمانين وبعد أن اعتقد جمهورها بأنها على وشك اعتزال الفن والحياة الاجتماعية تخرج علينا نجمة الجماهير لتصعقنا بخبر عجيب.

حيث صرحت الجندي للعديد من المصادر الإعلامية أنها سوف تدخل القفص الذهبي بعد شهر رمضان القادم.

وصرحت الجندي لهذه المصادر بأنها تعيش قصة حب حالياً طرفها الآخر شخص من خارج الوسط الفني دون أن تذكر أسماء معينة ودون الاشارة إلى أي تفاصيل أخرى.

وتؤكد نادية الجندي أنها تعيش حياة سعيدة حالياً بسبب استعدادها للزواج للمرة الثالثة. لكن أحد المواقع الإلكترونية ذكرت أن نادية الجندي نفت هذا الخبر وأكدت أن لا صحة للحديث عن زواجها، مشيرة إلى أنها في صدد التحضير لعملين جديدن في التلفزيون السينما.

من المعروف أن الزيجة الأولى لنادية الجندي كانت من الفنان المصري الراحل عماد حمدي والتي استمرت معه لمدة 12 عاماً قبل أن يقع الطلاق، وتعد هذه الزيجة هي الأطول ضمن المرات العديدة التي تزوج فيها عماد حمدي ضمن مشواره الفني الطويل، يذكر أن الابن الوحيد لنادية الجندي (هشام) كان نتاج لهذا الزواج من عماد حمدي.

أما المرة الثانية لزواجها فكانت من المنتج محمد مختار والتي استمرت لبضع سنوات قدما خلالها الكثير من الأعمال مثل “جبروت امرأة والباطنية والخادمة وملف سامية شعراوي وكذلك وكالة البلح ومهمة في تل أبيب واغتيال وأمن دولة” إضافة إلى العديد من الأعمال الأخرى.

وبعد طلاق محمد مختار وزوجته الأخيرة رانيا يوسف ترددت شائعة قوية بعودته إلى نادية الجندي لكن سرعان ما اختفت هذه الأخبار بعد مضي وقت من انتشارها.