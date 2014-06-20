نادية الجندي مهددة بالقتل وتعيش حالة رعب كبيرة

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تعرضت مؤخراً النجمة نادية الجندي إلى التهديد بالقتل عبر هاتفها النقال، علماً أن المتورط في هذه القضية زوج خادمتها التي تتواجد في زنزانة السجن بتهمة سرقة شقة الفنانة، وسارعت نادية الجندي في إيداع شكوى ضده لدى الجهات الأمنية، استناداً لرسائل التهديد المسجلة، وأدخلها هذا التهديد في حالة فزع ورعب كبيرة.

لم تخف الفنانة المصرية نادية الجندي بأنها تعيش حالة من الخوف والرعب الشديدين على إثر التهديدات بالقتل التي تلقتها من خلال هاتفها النقال وهذا ما جعلها تبلغ عن المشتبه فيه ويتعلق الأمر بزوج خادمتها، كونها كانت قد حركت شكوى ضد زوجته بتهمة سرقة شقتها وتمكنت من سجنها، لذلك تعيش نادية الجندي حالة من الفزع مادام من يهددها مازال لم يلقى عليه القبض، وقبل ذلك كانت قد تعرضت شقتها إلى السرقة منذ عدة أشهر، وسلبت منها المجوهرات ومبالغ مالية، ووجهت أصابع الاتهام إلى خادمتها التي توجد في الوقت الحالي في السجن.

يذكر أن البداية الفنية للنجمة جاء في مشاهد صغيرة أدتها مع المخرج يوسف شاهين في فيلم يحمل عنوان “جميلة” سنة 1958، الذي شارك في بطولته الفنانة ماجدة والممثل رشدي أباظة والقدير أحمد مظهر، وبعد ذلك تقمصت العديد من الأدوار الصغيرة في مطلع عقد الستينات، ومن أدوار البطولة التي تقمصتها، نذكر فيلم استعراضي يحمل عنوان “بمبة كشر” أشرفت على إنتاجه شخصياً ولاقى في البداية صعوبة في التوزيع، كونها كانت فنانة غير معروفة لكن بعد الإفراج عنه نجح في تحقيق إيرادات كبيرة وبقي طيلة عام كامل في دور العرض. وفي رصيد هذه النجمة أفلام حصدت الكثير من النجاح والتألق وجعل من نادية الجندي من أهم الفنانات في مصر، نذكر من بينها فيلم يحمل عنوان “مهمة في إسرائيل”.