تصاميم ندوى الأعور الهوت كوتور هذا العام بطابع ملوكي

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تلبي المصممة ندوى الأعور في أحدث مجموعاتها من الهوت كوتور لعام 2017 أذواق النساء المختلفة.

وقد إستطاعت من خلال هذه المجموعة الرائعة التي خطفت الأنظار أن تكرّس نجاحها على ساحتي الموضة اللبنانية والعربية، وقدرتها على المنافسة والتألق بتصاميم تحاكي الفخامة، والأناقة اللامتناهية.

عكست كل قطعة في المجموعة طابعاً من الفخامة الأمبراطورية الآسرة بفضل اعتمادها أقمشة من الكريب والدانتيل والريش وغيرها والتي تداخلت في ما بينها بانسجام تام، ولأن القصّات جمعت بين العصريّة الأنيقة والكلاسيكية الراقية.

باقة ألوان هذا العام جاءت متنوعة بين البيج، والزهري، والأزرق، والأسود، والأحمر، والنيلي، حيث أرادت المصممة من خلال هذه المجموعة أن تشعر المرأة بأنوثتها وبجاذبيتها التي لا تقاوم.

المجموعة التي حملت في طياتها عنواناً بارزاً وهو الاحتشام إلى جانب الأناقة الفريدة، ركّزت فيها الأعور على قصّات الأكمام والتنانير، وأعادت إلى الأذهان أسلوب “الباروك” وأضافت طابعاً ملوكياً إلى كل تفصيل فيها.