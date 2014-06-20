دفعت الإرهابي إلى خارج الكنيسة… العميد نجوى النجار أول شهيدة من الشرطة النسائية

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ذكر مصدر أمني بوزارة الداخلية أن العميد نجوى النجار تعتبر أول شهيدة من الشرطة النسائية بوزارة الداخلية المصرية.

وكانت النجار ضمن طاقم التفتيش الخاص بتأمين الكنيسة المرقسية في مدينة الاسكندرية بالأمس.

وقد نجحت هي وباقي أفراد الحماية من إحباط مخطط تفجير الكنيسة والتي كانت تحتفل بمناسبة “أحد السعف” في وجود البابا تواضروس.

وقد أوضحت الصور والفيديوهات أن العميد نجوى النجار وباقي الزملاء قد قاموا بتوقيف الإرهابي عند مدخل الكنيسة ودفعه للخارج ومن ثم تم الإنفجار بالشارع.

وبذلك لم ينفجر الحزام الناسف بالكنيسة التي كانت تعج بأعداد هائلة من المصلين إضافة إلى وجود البابا تواضروس نفسه.

وقد نعى اللواء عزت عبد القادر مساعد مدير أمن البحيرة السابق زوجته قائلاً “الحمد لله نعمة وفضل من ربنا” وأضاف عبد القادر “لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله وراضي بقضاء الله سبحانه وتعالى.”