الإخصائية ناهد ضناوي: تخلصي من كلف وتصبغات البشرة أثناء الحمل بمستحضرات طبيعية

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غالبا ما تكون مشاكل البشرة خلال أشهر الحمل مؤقتة ويمكن علاجها, لأنها ناتجة عن تغير الهرمونات واحتباس المياه, فلا تقلقي عزيزتي الأم حيث فهناك حل لكل مشكلة كما تقول اخصائية التجميل بالمواد الطبيعية ناهد ضناوي والتي تحذر المرأة الحامل من استخدام المقشرات والكريمات الكيميائية وضرورة اعتمادها على المستحضرات الطبيعية خوفا من أي تحسس يصيبها ويؤثر على صحتها وبالتالي صحة جنينها، التقينا بالإخصائية ناهد لتحدثنا عن المشاكل التي تعاني منها بشرة الحامل، والطرق الطبيعية المتبعة لعلاجها.

تصبغات البشرة

غالبا ما تظهر التصبغات لدى المرأة الحامل في الشهور الأولى من الحمل، حيث تلاحظ المرأة عدم توحد لون بشرتها واسمرار بعض المناطق, إليك بعض التركيبات الطبيعية التي يمكنها التخفيف من هذه المشكلة وتوحد لون البشرة مع المواظبة عليها .

قناع دقيق اللوز

اخلطي 3 ملاعق كبيرة من دقيق اللوز مع ملعقتين من دقيق الحمص، و أضيفي كمية مناسبة من الحليب الدافئ حتى يتكون لديك عجينة قابلة للبسط.افردي العجينة على الوجه والرقبة أو المكان الذي يعاني من البقع الداكنة، اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم أزيليه بالماء الفاتر ثم البارد.

“لوسيون” الفجل والليمون

اخلطي ملعقة صغيرة من الفجل البري المبشور مع عصير ليمونتين صغيرتين، اتركيه لمدة 48 ساعة في حجرة دافئة، ثم ضعيه في زجاجة. ضعي “اللوسيون” على البقع المخالفة للون الجلد يوميا بواسطة قطعة من القطن.

كلف الحمل

يظهر مابين الشهر الثالث إلى السادس من الحمل، وقد يشمل الوجه كله، وأحيانا العنق وجزء من الصدر، ويكون أوضح على البشرة السمراء وهو بلا شك استجابة جلدية للتغيرات الهرمونية، وعادة ما يزول بعودة الحيض، إليك هذه الوصفة التي تساعد في علاج الكلف.

اغسلي وجهك أو المنطقة التي يظهر عليها الكلف صباحا ومساء بماء “الخطمي”، أو بمستخرج نقع أوراق وأزهار هذه النبتة في ماء مغلي بمعدل 3 ملاعق لكل فنجان ماء.

استخدمي كمادات الفراولة المهروسة على وجهك ليلا.

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