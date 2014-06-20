أظافرك في 2017 متمردة بالألوان والرسوم

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التنوع والإبتكار والجرأة باتت السمة اللصيقة في عالم طلاء الأظافر في السنوات الأخيرة ففي كل موسم يطل الجديد والمبهر من الألوان والرسومات، وهذا العام سوف نشهد العديد من الإطلالات الجديدة المبدعة للأظافر.

1 – الفرنسي الجريء:

اعلنيها ثورة على الألوان التقليدية للمانيكير الفرنسي وتخلي هذا العام عن الأبيض والمشمشي والسكري، واستبدليهم بكل ما هو جديد مثل الأحمر الداكن العميق أو السيلفر، وكذلك الأسود مع الألوان اللامعة، فقط قومي بطلاء طبقة شفافة فوق أطراف الأظافر ثم طبقة لامعة ثم طبقة نهائية من اللون الذي ترغبين

2 – بريق الكريستال

ستضفي على أظافرك هذا العام عنصر الإبهار من خلال طلائها باللون الذي تحبين ثم تثبيت بعض بلورات الكريستال فوقه بنفس لون الطلاء وأخيرا طبقة نهائية من الطلاء الشفاف وذلك لمنع بلورات الكريستال من الانزلاق

3 – المحايد المكسر

ستبقى الألوان المحايدة بمكانتها هذا العام ولكن مع قليل من اللمسات الرقيقة والأنثوية كأن تكون لامعة أو مكسرة أو معدنية، ولكن قبل ذلك كله لابد من تشذيب الأظافر وقصها على شكل بيضاوي فهو مناسب جداً لمثل هذه الألوان.

4 – رسوم جرافيكية

ضعي الاستيكرز الجاهز بالرسومات الجميلة إذا لم يكن لديك الوقت للعناية بأظافرك حيث تمتاز هذه الطريقة بسهولة وسرعة التطبيق، وهذا العام توجد تشكيلة لامتناهية من الألوان والتصاميم ولعل أبرز التصاميم هذا العام هي الرسوم الجرافيكية.. ولكن قبل ذلك قومي بتنظيف أظافرك وبعد لصق الاستيكرز استخدمي المبرد لتهذيب الزائد منها.

5- الأخضر الملك

في كل عام يتصدر لون معين عالم طلاء الأظافر وهذا العام سنجد اللون الأخضر بدرجاته هو سيد الموضة من بين كل ألوان طلاء الأظافر كما هو الحال في عالم الأزياء والإكسسوارات حيث يعتلي هذا اللون منصات عروض الأزياء بامتياز