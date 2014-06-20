ضاعفي اهتمامك بأظافرك في الشتاء

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لحماية أظافرك عليك الاهتمام بها جيداً خلال فصل الشتاء، فالاستحمام بالماء الساخن، واستخدام المطهرات، ومزيلات طلاء الأظافر، والبرد، والرياح والتدفئة في الأماكن المغلقة تؤدّي إلى جفاف أظافرك، ممّا يجعلها تتكسر، وهذه نصائح يمكنك اتباعها لحماية اظافرك في الشتاء:

أولاً:

تحتاج أظافرك إلى الرطوبة لتبقى قوية، لذلك احرصي على وضع المرطب بعد الاستحمام على أظافرك وبشرتك على حد سواء، وإذا كنت تضعين طلاء أظافر، فافركي المرطّب على بشرتك وعلى يديك وراء أظافرك، وضعي المرطب أيضاً بعد غسل يديك.

ثانياً:

انقعي أظافرك في الماء الدافئ وليس الساخن لعشر دقائق، مرة واحدة في الأسبوع، وضعي بعدها زيت الزيتون أو الفازلين على الأظافر والبشرة، وارتدي القفازات القطنية لمدة ساعة تقريباً لتمتصّ أظافرك الزيت جيداً.

ثالثاً:

يسحب الهواء البارد الجافّ الرطوبة من أظافرك. لمنع ذلك، احرصي على ارتداء القفازات دائماً، عند الخروج من المنزل.

رابعاً:

ابحثي عن مزيل طلاء الأظافر الذي لا يجفّف أظافرك، وتأكدي من أنّه لا يحتوي على الأسيتون، وتجنّبي استخدامه لأكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

خامساً:

كوني لطيفة على أظافرك، فلا تعضي أو تقشّري أظافرك، ولا تستخدميها كأدوات كي لا تضرّي بها.

سادساً:

اسمحي لأظافرك بأن تتنفّس، إذا كنت تضعين باستمرار طلاء الأظافر، فإن بإمكان المواد الكيميائية في الطلاء أن تضعف أظافرك، لذلك ينصح بأخذ قسط من الراحة كلّ بضعة أسابيع لإعطاء أظافرك فرصة للتنفّس.

سابعاً:

اعتمدي الأظافر القصيرة، فهي موضة هذا الموسم، كما أنها تبعد عنك خطر تكسّر الأظافر، لذلك ننصحك بتفادي تطويل أظافرك كثيراً وإبقائها بشكل مدوّر قدر الإمكان.

ثامناً:

ابردي أظافرك باتجاه واحد، حيث أن برد الاظافر في أكثر من اتجاه قد يسبّب لها الكسر ويجعلها أكثر رقة، وعليك أن تتجنبي تقليم أظافرك بعد غسل اليدين أو الاستحمام لأنّ الأظافر الرطبة يمكن أن تنكسر بشكل أسهل وأسرع.

تاسعاً:

ارتدي قفازات للقيام بالأعمال المنزلية، فالصابون والمنظفات والموادّ الكيميائية المنزلية الجافة تضر بأظافرك.

عاشراً:

يمكن لنظامك الغذائي أيضاً أن يؤثر في صحّة أظافرك، فتأكّدي أنك تحصلين على ما يكفي من البروتين (اللحوم والعدس والفول والبيض) وفيتامين BB – البيوتين (صفار البيض والسلمون والأفوكادو)، فهذه الأنواع من الأطعمة التي تساعد على تقوية الأظافر.