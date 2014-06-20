أصول العناية في الأظافر بنصائح من الخبيرة فيرا

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أعطى خبراء التجميل عناية وأهمية كبيرة للأظافر، فقدموا جميع الوصفات الفعالة التي تمنحك أظافراً صحية ونظيفة ولامعة، والتي من شأنها أيضاً أن تضفي الجمال على إطلالتك لذا انتقينا لك نصائح خبيرة الإتيكيت والبروتوكول “فيرا يمين”..حتى تكوني متألقة على الدوام

تقول فيرا: أن اتكيت الأناقة يفرض عليك ضرورة توحيد ألوان أظافر اليدين والقدمين على حد سواء، حتى تحصلين على الأناقة التي تطمحين الوصول إليها،

على المرأة العاملة تحديداً الابتعاد عن الألوان القوية والجريئة، على غرار اللون الأصفر والأرجواني.

من الضروري تقليم الأظافر وترتيبها والحفاظ على نظافتها دائماً، كما أنه لا يجوز إهمالها تحت أي ظرف

في حالة إصابة أظافرك بالجفاف عليك المداومة على ترطيبهما بالزيوت، ومنع تقشر الطلاء من خلال الحرص على تلوينها لتجنب مظهر التقشر غير اللائق

إذا كانت تلتصق بك عادة قضم الأظافر ولا يمكنك الإقلاع عنها، احرصي على تقصيرها، ويشترط أن تكون متساوية من حيث الطول، وكذلك تنظيفها باستمرار سواءاً في البيت أو في صالون خاص، وإن اقتضى الأمر حملك لأدوات تنظيف الأظافر في الحقيبة الخاصة بك