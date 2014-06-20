دللي فتاتك الصغيرة بطلاءات أظافر مرحة وآمنة 100%

شارك

دللي أميراتك الصغيرات بوضع طلاءات أظافر يسحرهم بألوانه، فالفتيات الصغيرات يعشقن وضع طلاء الأظافر ونعرف أنك تخشي أن تتضرر أظافرهن وهن في هذه السن المبكرة، ولكن كان ذلك في الماضي فطلاءات الأظافر أصبحت مؤخراً تتمتع بتركيبة آمنة تماماً بنسبة 100 % على الأطفال حيث تتميز بتركيبتها الغنية بالمياه وبوليمر الأكريليك والألوان غير السامة، ناهيك أنها تأتي بصيغة فريدة من نوعها قابلة للذوبان في الماء وخالية من المواد الكيماوية مثل طلاءات الأظافر”Snails” والتي سنتعرف على مجموعتها الجديدة للفتيات الصغيرات وما تحويه من ألوان ساحرة وفاتنة

طلاء الأظافر” Lady Bird ” باللون الأحمر، من أكثر الألوان جاذبية لما يضفيه من مظهر جريء وأناقة فائقة لكِ ولصغيرتك.

“Cherry Queen ” طلاء مثير، ومفعم بالحيوية، باللون الوردي وبدرجة البنفسجي، حيث يمنح تلك اللمسة من الألوان المشرقة التي تحتاج إليها كل فتاة.

“Disco Girl ” طلاء بلمسة فائقة الأنوثة باللون الوردي المائل للأحمر الرومانسي اللامع.

أضيفي لمسات تبعث على البهجة والمرح إلى أظافر صغيرتك مع طلاء الأظافر ” “Lollipop بدرجة اللون الوردي الداكن مع لمسات من لون الكرز الرائع.