خلطات طبيعية رائعة تمنحك أظافر قوية وبراقة

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الأظافر السيئة تشوه جمال اليدين والعناية بجمالهما لابد أن يواكبه اهتمام بالأظافر وقوتهم وحمايتهم من الفطريات والالتهابات …إليك بعض الخلطات المنزلية التي تجمل أظافرك.

لتقوية الأظافر الضعيفة

*خليط عصير الليمون وزيت الزيتون:

يعد كل من عصير الليمون وزيت الزيتون من المكونات الطبيعية الجمالية الفعالة التي تم استخدامها علي نطاق واسع لحل المشاكل الجلدية والصحية. حيث يتمتع عصير الليمون بخصائص تبيض فعالة. وعند تجهيز خليط من عصير الليمون وزيت الزيتون يمكنك الحصول علي أظافر قوية، حيث يقوم زيت الزيتون باختراق جلد الأظافر. ويساعد عصير الليمون في تقوية الأظافر التالفة وتقشيرها وإزالة البقع الصفراء القبيحة التي تتواجد أعلي الأظافر ويعطيها لمعان مشرق .

قومي بخلط 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، 1 معلقة كبيرة من عصير الليمون الطازج، وسخني الخليط في الميكروويف حتي يصبح الخليط دافئاً قليلاً، بعد ذلك دلكي كل ظفر بهذا الخليط ثم انقعي يديك فيه لمدة 20 دقيقة وأخرجي يديك منه وبعد ذلك اتركيه علي الأظافر لساعة أخرى ثم اغسليها.

*الملح:

أفضل طريقة لتقوية الأظافر الضعيفة هو استخدام منقوع ملح البحر، لأنه الحل الأمثل للتخلص من خلايا الجلد الميتة التي تكون حول الأظافر. حيث تقوم المعادن الموجودة في الملح بتجديد الخلايا وبالتالي تقوى الأظافر.

قومي بإضافة 2 ملعقة من ملح البحر، و4 قطرات من زيت جنين القمح وزيت الليمون العطري على وعاء به ماء دافئ، ثم انقعي أظافر يديك ثم قدميك بداخل هذا المحلول لمدة 15 دقيقة لكل منهما، وعند الانتهاء اتركي أظافرك حتي تجف، ثم ادهنيهم بكريم اليديين. يمكنك اتباع هذا العلاج 2- 3 مرات في الأسبوع وذلك للحصول علي نتائج مذهلة .

*زيت جوز الهند:

يعد زيت جوز الهند النقي من الحلول الجمالية المناسبة للكثير من المشاكل المرتبطة بالجلد والشعر، فبمجرد نقع أوراق الكاري بزيت جوز الهند، ستحصلي على أفضل خليط مرطب ومقوي للأظافر الهشة وحامي جيد من العدوى الفطرية التي تصيب الأظافر. ويمكنك أيضاً استخدام زيت جوز الهند بمفرده في تدليك الأظافر الهشة.

قومي بتسخين القليل من زيت جوز الهند في وعاء، ثم ابدئي في تطبيق الزيت علي أظافرك مع التدليك لمدة 5 دقائق بأطراف أصابعك، ويفضل اتباع هذه الطريقة 2- 3 مرات في اليوم للحصول علي أفضل نتائج .