لجمال أظافرك سر حصولك على مانيكير متقن كالمحترفين

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أيمن الرفاعي

تتعجبين كثيرا من مظهر طلاء الأظافر الذي يدوم لأيام عديدة دون أن يبهت لونه. تتساءلين في حيرة من أمرك عن سبب اللمعان والإشراق الدائم وتودين الحصول على نفس الطلة لكن دون جدوى. إليك أهم النصائح كي تكوني محترفة عند التعامل مع طلاء الأظافر فتابعي معنا:

1- حفظ عبوات المانيكير رأسيا: الخطأ الذي نقع فيه جميعا أننا لا نهتم بوضعية عبوات المانيكير في العلبة أو الصندوق الخاص بها. وفي الغالب تكون عبوات المانيكير مائلة أو موضوعة بصورة مقلوبة. في هذه الحالة يسيل الطلاء وربما يجف ويتراكم حول الغطاء ويتغير لونه عندما يبهت أو تزداد كثافته. ننصحك بحفظ عبوات المانيكير رأسية. تخيلي عبوة المانيكير مثل زجاجة الماء يجب حفظها قائمة وليست مقلوبة.

2- مزيل طبيعي لطلاء الأظافر: يكمن السر في مظهر طلاء الأظافر الجذاب في الإحترافية بإزالة التراكمات والطلاء القديم. ولكي تقومي بهذه الخطوة على أكمل وجه ننصحك بخلط كمية قليلة من الفازلين مع السكر البني أو الملح الخشن وقليل من عصير الليمون. استخدمي الخليط الطبيعي لإزالة التراكمات القديمة قبل وضع اللون الجديد.

3- رج عبوة الطلاء أولا: قبل أن تقومي بطلاء أظافرك ننصحك برج عبوة المانيكير. حيث يحقق ذلك العديد من الفوائد. يساعدك ذلك في الحصول على اللون المطلوب ولن يكون داكنا أو باهتا كما يحدث في الغالب. كما يمنع ذلك تكون فقاعات الهواء مما يساعد على استقرار اللون على أظافرك.

4- طبقتين من البطانة: من الخطوات الرائعة القيام بدهان طبقتين من لون البطانة. استخدمي الطبقة الأولى على النصف العلوى فقط من الأظافروانتظري قليلا حتى يجف. بعد ذلك قومي بدهان الطبقة الثانية على الأظافر بالكامل. بهذه الطريقة نتجنب تقصف الأطراف.

5- ثلاث طبقات لونية: بعد القيام بدهان طبقتين من البطانة اللونية ننصحك بإضافة ثلاث طبقات من نفس اللون النهائي. حيث يظهر اللون هنا سميكا وقويا ولامعا وجذابا.

6- غمس الأظافر بالماء المثلج: بعد الإنتهاء من طلاء الأظافر أمنحيها الفرصة كي تجف بالهواء وبعدها قومي بغمس أظافرك في الماء المثلج. يساعد هذا الإجراء على تماسك الطلاء في صورة تنطق بالألق والجاذبية.

7- زيت الطعام: الخطوة النهائية للحفاظ على طلاء الأظافر من التبقعات تتمثل في رشها بقليل من زيت الطعام. ربما تبدو الخطوة غريبة ولم نسمع عنها من قبل لكن جربيها ولن تندمي.

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