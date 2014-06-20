7 خطوات تخلصك من عادة قضم الأظافر

شارك

يحذر الأطباء من بعض العادات السيئة التي يقوم بها بعض الأشخاص مثل عادة قضم الأظافر لما لهذه العادة من أضرار صحية، مثل التأثير على شكل الأسنان وانتقال البكتيريا العالقة بالأظافر إلى المعدة، الأمر الذي يؤدي إلى إصابتها بالأمراض ناهيك عن أن عادة قضم الأظافر، تتسبب بالإحراج الشديد لأصحابها، عندما لا يستطيعون السيطرة عليها أمام الآخرين. لكن من الممكن التخلص من هذه العادة السيئة، من خلال اتباع النصائح التالية.

1- تقليم أظافرك أولاً بأول يقطع عليك الطريق ويساعدك في التخفيف من قضمها.

2- يمكنك كتابة رسائل تحذيرية لنفسك في مختلف الأماكن التي تقع عليها عينيك، كالمكتب أو الثلاجة، وكذلك رسائل تذكيرية على هاتفك.

3- اعتادي على وضع طلاء الأظافر، فهذا سيمنعك من قضمها خلال وجوده.

4- أحياناً يكون السبب في قضم الأظافر هو نقص الكالسيوم في الجسم، لذلك عليك الحرص على تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم.

5- كلما هاجمتك الرغبة في قضم أظافرك، حاولي إلهاء نفسك من خلال ممارسة أي هواية تتطلب استخدام يديك، كالكتابة أو الرسم، أو الأشغال اليدوية بالنسبة للنساء.

6- إن وجدت صعوبة في مواجهة هذه العادة بكل الطرق السابق ذكرها، يمكنك وضع الفلفل الأسود على أطراف أظافرك.

7- أحيانا يكون السبب في هذه العادة الإجهاد أو القلق، ففي هذه الحالة، حاولي التخلص من المسببات، والقضاء على الإجهاد والقلق، واللجوء للاسترخاء والراحة.

*للحصول على أظافر طويلة قوية اتبعي الآتي:

• فيتامين b

مفيد جدًا لتعزيز صحة الأظافر، ولذلك احرصي عزيزتي على تناوله يوميًا، حيث يمكنك الحصول عليه من بعض الأغذية كالكبد أو سمك السلمون أو البيض أو المكسرات، ويمكنك الحصول عليه كمكمل غذائي من الصيدلية.

• طلاء الأظافر:

لا يضر طلاء الأظافر من الأنواع الجيدة بأظافرك إذا ما قمتِ بإراحة أظافرك منه بشكل دوري كجزء من عملية تجميل أظافرك المنزلية، فقط قومي بإزالة الطلاء وارتداء قفازات عند القيام بأعمالك المنزلية؛ وذلك للحفاظ على أظافرك صحية وجميلة.

• ترطيب البشرة:

قيامك بترطيب بشرتك بشكل دوري ومستمر، وخاصة الجلد حول الأظافر، يبقيها بعيدة عن الالتهابات والجفاف والتشققات، ويجعل مظهر يديك صحي وجميل.

• تقليم الأظافر:

تهذيب الأظافر بشكل دائم يساعدك على الحفاظ على أظافر صحية ويجنبك تقصف وتكسر الأظافر، أما فيما يخص عدد مرات تقليم الأظافر فهو يعتمد على مدى سرعة نمو أظافرك، كما يمكنك استخدام مقوي الأظافر بعد تقليمها.

• تنظيف الأظافر:

حفاظك على أظافرك نظيفة من الداخل والخارج أمر مهم للغاية لتجنب الأمراض والبكتيريا، قومي بتنظيفها بلطف بفرشاة خاصة بالأظافر.

• قفازات التنظيف:

تستخدم النساء الماء الساخن والمواد الكيميائية لغسل الأطباق، الأمر الذي يضعف الأظافر ويجعلها تتكسر، ولذلك عليكِ أن تحرصي على ارتداء القفازات أثناء غسل الأطباق للمحافظة على يديك وأظافرك صحية ونظيفة.

• التقليل من عمليات تجميل الأظافر:

ذهابك لمركز التجميل لعمل البديكير بشكل دائم أمر غير صحي لأظافرك، خاصة عمليات تجميل الأظافر الصناعية كتركيب الأظافر والأكريليك التي تؤدي في نهاية المطاف للإصابة بأمراض الأظافر والبكتيريا.