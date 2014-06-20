نجوى كرم تبكي أخيها على الهواء مباشرة

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وجهت الفنانة نجوى كرم تحية خاصة لشقيقها الراحل، في الحلقة الأولى المباشرة من برنامج ” Arabs got talent”، ولم تتمالك نجوى دموعها، حيث صفق لها الجمهور والعميد علي جابر والفنان أحمد حلمي ومقدميْ البرنامج متأثرون بموقفها.

كما شكرت نجوى محطة “Mbc” تأجيلها برنامجها، وتوجهت إلى شقيقها بالقول والدموع في عينيها: ” بعد أن تعبنا وفرحنا معاً، بكيت وحدي من دونك لكي يبقى حبّنا وحده المشترك بيننا”.

من جهتها نشرت نجوى كرم على حسابها في “انستجرام” فيديو لأغنيتها الجديدة “تعا بورد بقلبي” المهداة إلى شقيقها الراحل، وعلّقت كاتبة: “بشكر كل الناس وبشكر ال mbc ومسؤولينها على تأجيل هالبرنامج الكبير مراعاة لشعوري. بهالليلة بقدّملكن بدل دمعتي فرحة عيد القيامة بعد ما هو وأنا: شقينا سوا فرحنا سوا بنينا سوا هالعزّ”.