بالصور: فستان نجوى كرم الأكثر أناقة في موازين

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خطفت النجمة اللبنانية “نجوى كرم” الأنظار خلال الدورة الأخيرة من مهرجان موازين إيقاعات العالم، بفستانها الأسود المتداخل باللون الفضي وهو من تصميم اللبناني “نيكولا جبران”، وبدت “كرم” بسيطة وأنيقة وهي تغادر الفندق نحو منصة النهضة دون أن تسمح لعدسات المصورين بالتقاط صورة لها حيث رفضت أن يظهر الفستان على مواقع التواصل الاجتماعي قبل صعودها مسرح موازين، كما اختارت تسريحة شعر على طريقتها المعتادة.

وحسب استطلاع للرأي أجرته “اليقظة” شمل عدد من الإعلاميات اللواتي شاركن في تغطية فعاليات المهرجان، فإن أكثر من 90 بالمائة اخترن فستان “نجوى كرم” لجمعه بين البساطة والرقي والأناقة، مقارنة بفستان مواطنتها “نوال الزغبي.”

وجاء فستان “الزغبي” بالمركز الثاني، وهو للمصمم العالمي “مايكل سينكو”، حيث كان شفافاً ومرصعاً بالأحجار وبحجم كبير يمتد منه ذيل طويل على الأرض، وكانت “الزغبي” قد غادرت مقر إقامتها ببنطلون وقميص، وارتدت الفستان بكواليس المسرح نظراً لحجم محيطه وصعوبة الحفاظ على أناقته وشكله داخل السيارة التي أقلتها نحو مسرح موازين.