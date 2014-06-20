البوم جديد هدية نجوى كرم لجمهورها في راس السنه

شارك

فضيلة بودريش

تعتزم شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، إهداء جمهورها الكبير، ألبوما غنائيا جديدا مع عيد رأس السنة الميلادية، وأجلت إطلاقه إلى غاية نهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث حضرت فيه 8أغاني جديدة وانتقت لها اللهجة اللبنانية، وبالموازاة مع ذلك تعكف في الوقت الحالي، على تسجيل بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب.

قررت النجمة اللبنانية الساطعة نجوى كرم تأجيل طرح ألبومها الغنائي الجديد، إلى غاية يوم رأس السنة الميلادية، لتهديه إلى جمهورها الواسع، لكنها مازالت لم تنتقي بعد اسم الألبوم، ويرتقب أن تختاره بعد أن تنتهي من جلسة التصوير الخاصة بغلاف الألبوم.

من المعروف ان أغنية “يخرب بيتك” التي قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، سجلت نسب مشاهدة عالية جدا، والذي تعاونت فيه مع المخرج فادي حداد، ويتردد أنها تحضر لتصوير الأغنية الرومانسية “حبيبي مين” خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن الفنانة اللبنانية القديرة، من المرتقب أن تحي حفلا فنيا ضخما، على مسرح الأولمبيا التاريخي بفرنسا، في السادس من شهر يناير 2017.

وحول المسار الفني للمطربة اللبنانية نجوى كرم، التي أطلق عليها الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري لقب شمس الأغنية اللبنانية، فإنها شقت حياتها في البداية كمدرسة واقتحمت عالم الفن والغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين، حيث في سنة1985 شاركت في برنامج “ليالي لبنان” واستحقت الميدالية الذهبية. وأول ألبوم أطلقته كان عام 1989، يحمل عنوان “يا حبايب” أما ألبومها الثاني بعنوان “شمس الغنية” كان عام 1992، وحرصت على طرح ألبوم كل سنة، وظلت متواجدة في الساحة الفنية ولم تنقطع عن العطاء.

شارك

Comments

comments